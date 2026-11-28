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La relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha abandonado finalmente el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica, donde permanecía retenida desde el jueves después de que las autoridades del país centroamericano le impidieran entrar en el territorio alegando presuntos motivos de seguridad nacional.

"Estoy fuera del aeropuerto. Por fin", ha anunciado Albanese a través de un escueto mensaje compartido en sus redes sociales, en el que también ha expresado su agradecimiento a quienes la han asistido durante las horas que ha permanecido en la terminal. "Gracias a todas y todos los que me brindaron su ayuda", ha añadido.

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La salida de la relatora se produce después de que las autoridades judiciales de Costa Rica ordenaran este viernes, mediante una medida cautelar urgente, que pudiera abandonar las instalaciones aeroportuarias y trasladarse a un hotel próximo para descansar mientras se resolvía su situación.

Así lo dispuso la magistrada de la Sala Constitucional Anamari Garro Vargas, que instó a las autoridades migratorias a facilitar el desplazamiento de Albanese. La representante de Naciones Unidas, sin embargo, denunció que seguía sin recibir autorización para salir del aeródromo a pesar del mandato judicial, llegando incluso a preguntarse públicamente si se trataba de una detención.

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"Impactante. La Corte Constitucional de Costa Rica ha ordenado que me dejen salir para ir a un hotel y descansar y la policía de inmigración no me lo permite. ¿Estoy detenida? Ayuda", lamentaba Albanese, también en redes sociales.

La resolución en cuestión establecía que Migración debía permitir el traslado una vez que la aerolínea presentara la solicitud correspondiente, con el objetivo de que la relatora pudiera alojarse en el establecimiento hasta el momento de abandonar el país.

En la misma línea, la magistrada exigió que se respetaran sus garantías, incluido el contacto con sus representantes legales y el acceso a comida, agua y asistencia médica, en caso de necesitarla. Asimismo, dispuso que las autoridades confirmaran los detalles de su vuelo a México y organizaran su posterior regreso al aeropuerto.

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Albanese había denunciado previamente que las autoridades costarricenses habían formulado acusaciones "falsas" contra ella y habían justificado la prohibición de entrada por una supuesta amenaza para la seguridad. La relatora había viajado a Costa Rica para recibir personalmente el doctorado honoris causa concedido por la Universidad de Costa Rica.