Guardar

Esther Alaejos

Jayuya (Puerto Rico), 28 nov (EFE).- El humo del incienso de la ceremonia espiritual cohoba y el sonido de las tobilleras confeccionadas con conchas, caracoles y semillas evocan los rituales de los taínos desde el pueblo de Jayuya, conocido como la capital indígena de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Johalisa Díaz, de 38 años, lleva desde niña vistiéndose cada año con la nagua, el uniforme tradicional que representa "su identidad", inspirada en los relatos de las crónicas de Indias sobre estos indígenas que habitaron el Caribe antes de la llegada de los europeos en el siglo XV.

Con este atuendo con símbolos taínos, forma parte del Festival Nacional Indígena, que se celebra anualmente desde 1974 en Jayuya a finales de noviembre, representando los areytos (danzas) y el juego de batey o batú, que practicaban las civilizaciones precolombinas de las Antillas.

PUBLICIDAD

"Las ceremonias que hacemos son danzas como la cohoba (para comunicarse con los cemíes o espíritus), las maboyas (espíritus malignos), la cosecha; representamos todo lo que hacían nuestros indígenas antes y son emociones muy fuertes", cuenta a EFE Díaz.

Actualmente es la directora del colectivo cultural Danzantes de la Tierra Alta, banda indígena de Jayuya, compuesta por alrededor de 90 estudiantes de escuelas públicas de diversos cursos y jayuyanos de todas las edades que se unen para rememorar a sus ancestros.

PUBLICIDAD

"Es muy importante preservar esta cultura ya que en las escuelas lo más importante lo ocultan", asevera la líder de la agrupación, que remarca que Cristóbal Colón no los "descubrió" porque ya estaban "aquí".

Por ello, coordina iniciativas para preservar la herencia taína, incluyendo visitas a escuelas y talleres de artesanos sobre elaboración de casabe, cestería e instrumentos ancestrales.

La cultura taína se desarrolló, principalmente, entre los años 1200 al 1500 después de Cristo en el área del Caribe, un grupo que no puede entenderse como homogéneo, ya que tenían diferencias artísticas y en el nivel de organización por parte de los caciques o 'bohiques' de cada zona.

PUBLICIDAD

Félix González, presidente del Festival Nacional Indígena, que se celebra en Jayuya con motivo de que el 19 de noviembre se conmemora la llegada de Cristóbal Colón en 1493 a Borikén, como denominaban los taínos a Puerto Rico, se encarga de explicar por un micrófono los rituales, dirigidos por un o una cacique.

"Los dioses tenían un ser, Atabey, que era la madre tierra, y también tenían a Yokajú, que era el dios de la yuca; con la yuca hacían el casabe, y el casabe era básicamente el principal alimento, porque se podía mantener hasta por meses, dicen las crónicas", precisa González.

PUBLICIDAD

El legado taíno, además de estar en la gastronomía, en platos caribeños como el casabe, está reflejado en técnicas de cultivo o en el vocabulario español con más de 500 palabras que provienen de lenguas arahuacas como hamaca o huracán.

También en la música actual. El artista puertorriqueño Residente menciona en su famoso tema 'Atrévete' a los taínos en el verso de "en el nombre de Agüeybaná", que fue el cacique más importante de los que vivían en Puerto Rico, y Bad Bunny apunta que en el archipiélago "el sol es taíno" en su canción de 'El Apagón'.

PUBLICIDAD

González destaca que el festival, que está cerca de cumplir 60 años, es "algo muy importante para el pueblo" de Jayuya porque, además de atraer turismo, "la gente puede ver de primera mano cómo era la vida de los taínos".

Jayuya toma su nombre del cacique taíno Hayuya, que gobernó un yucayeque (aldea) en el área central de Puerto Rico, y cuenta con vestigios arqueológicos taínos, como bateyes, petroglifos como La Piedra Escrita y el Sol de Hayuya, y el Museo del Cemí. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)