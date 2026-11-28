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La Policía registró la oficina del responsable del programa electoral de la candidata presidencial ultraderechista francesa Marine Le Pen, Ambroise de Rancourt, el pasado 9 de noviembre en relación con la filtración de documentos confidenciales del Ministerio del Interior francés.

Investigadores de la Inspección General de la Policía Nacional acompañados de dos jueces de instrucción registraron la oficina de De Rancourt en la sede de la Agrupación Nacional en el Distrito 16 de París, según fuentes citadas por el diario francés 'Le Monde'. Igualmente habría sido registrado su domicilio.

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De Rancourt, quien pasó del activismo junto a Jean-Luc Mélenchon, líder de La Francia Insumisa, a la Agrupación Nacional de Le Pen, es actualmente responsable de la preparación del programa electoral de Le Pen para las elecciones de 2027 y de los contactos con altos cargos para conformar un futuro gobierno. Además fue jefe de gabinete de Le Pen hasta octubre.

La Fiscalía de París abrió una investigación judicial el pasado 27 de julio por los delitos de "violación del secreto profesional", "violación de la confidencialidad de una investigación" y "recepción de bienes robados".

Ahora se ha desvelado que De Rancourt recibió información confidencial del Ministerio del Interior que supuestamente fue transmitida al partido de extrema derecha.

"El registro que tuvo lugar hace unos días no implica en absoluto a la Agrupación Nacional", declaraba Marine Le Pen en una rueda de prensa el viernes. "Porque si estuviera implicada la Agrupación Nacional, supongo que habrían registrado la oficina de Jordan Bardella, el cual no es el caso. Tampoco está implicando a la candidata, porque de lo contrario supongo que habrían registrado su oficina. Pero ese no ha sido el caso", añadió.

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El escándalo surgió tras el descubrimiento de una copia de un correo electrónico confidencial durante un registro en el domicilio en Roma de un colaborador cercano a Le Pen, Frédéric Chatillon. El correo fue enviado por un funcionario de la secretaría general del Ministerio del Interior y estaba dirigido a sus superiores, incluido el secretario general del Ministerio del Interior, Hugues Moutouh (abril de 2025-mayo de 2026).

A finales de julio se realizaron registros en el Ministerio del Interior y, posteriormente, en el domicilio de Moutouh, entonces prefecto de la región Centro-Valle del Loira y prefecto del departamento de Loiret. El alto funcionario, que había solicitado ser relevado de sus funciones tras revelarse las sospechas, fue destituido de su cargo el miércoles durante una reunión del gabinete.

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