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Guadalajara (México), 28 nov (EFE).- La Feria del Libro (FIL) de Guadalajara abrió su nueva edición con una celebración de "la diversidad de voces" en "una plaza en la que no todos pensamos lo mismo" y la entrega del premio FIL de Lenguas Romances a la nicaragüense Gioconda Belli, quien invitó "con insistencia a que los hombres lean a autoras mujeres".

"La literatura nos permite mirar los pensamientos de otros. Entender las motivaciones de quién mata y quien ama. Entender es una cualidad necesaria para que los seres humanos podamos convivir con nuestras diferencias. Quiero aprovechar este foro para invitar con insistencia a que los hombres lean a autoras mujeres", afirmó Belli al recibir el galardón en Guadalajara (Jalisco, oeste de México).

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"Es una lástima que en estos tiempos los hombres no lean a mujeres para aprender", agregó la autora de "La mujer habitada".

La FIL de Guadalajara celebra sus 40 años con Italia como invitada de honor y contará con la presencia de autores como el británico Salman Rushdie, el italiano Alessandro Baricco, las mexicanas Alma Delia Murillo y Julieta Venegas, la chilena Isabel Allende y el expresidente chileno, Gabriel Boric, entre muchos otros.

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Considerada la más importante del mundo en habla hispana, la FIL recibirá a 900 escritoras y escritores de 41 países y desplegará cerca de 3.000 actividades, entre ellas 650 presentaciones de libros, con una asistencia esperada de 950.000 visitantes del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

En la ceremonia de inauguración, el presidente del certamen, José Trinidad Padilla López, destacó que (la FI)L no es una plaza donde todos pensemos igual. Eso sería poco interesante y, mucho menos, democrático"

"Nos estimula la diversidad de voces que se han dado cita en los próximos días", subrayó, al subrayar que la feria "pertenece, sobre todo, a quienes la han hecho suya: a los lectores".

El encuentro inaugural contó con la participación también del ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, y su homóloga mexicana, Claudia Curiel, quienes remarcaron los fuertes vínculos entre ambos países.

Giuli citó al escritor italiano Umberto Eco al asegurar que "el mundo nos habla como un libro" y puso en valor su "función insustituible" en el mundo contemporáneo

Durante una semana Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México, se convertirá así en la capital del mundo editorial en español.

Uno de los platos fuertes del encuentro será el homenaje al mexicano Juan Rulfo a 40 años de su fallecimiento con un pabellón inmersivo montado especialmente para la ocasión en el que los asistentes podrán sumergirse en el mundo de ‘Pedro Páramo’, su obra más conocida. EFE

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(foto)(video)