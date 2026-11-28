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Guadalajara (México), 27 nov (EFE).- La escritora estadounidense de origen noruego, Siri Hustvedt, reivindicó este viernes en México la calma de las mujeres como un arma de poder ante las bromas y discursos sexistas y misóginos que prevalecen en la sociedad.

“Lo veo como una estrategia muy útil. Puedes estar molesta, puedes estar enojada, pero estás muy calmada y esto convierte a tu adversario como si fuera la persona histérica, tenemos que utilizar el poder”, dijo en una conferencia como parte de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara.

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Siri Hustvedt, visita Guadalajara (oeste de México) como una de las invitadas especiales a la mexicana Feria del Libro (FIL) de Guadalajara que tendrá lugar del 28 de noviembre al 6 de diciembre con Italia como país invitado de honor y unas 3.000 actividades literarias.

Hustvedt presentará su nuevo libro ‘Historia de fantasmas’, en el que compila una serie de escritos que revelan cómo ha sido su vida tras la muerte en 2024 de su esposo, el también escritor Paul Auster.

La novelista y ensayista, Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2019, afirmó que la lectura del libro ‘Política sexual’ a sus 15 años fue una puerta al feminismo, una corriente de pensamiento que ya no pudo dejar y que sigue desarrollando como un “proceso intelectual constante y continuo”.

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La autora de la reconocida novela ‘El mundo deslumbrante’ que aborda la discriminación de las mujeres en el mundo del arte, afirmó que el sexismo y la misoginia están grabadas en el cerebro de las personas como un asunto cultural del que la mayoría no son conscientes.

En muchas ocasiones, esta violencia verbal es utilizada para quebrar a las mujeres, por lo que es importante para las mujeres no permitir que su autoridad se vea perjudicada.

Aseguró que tras años de estar en medio de comentarios misóginos ha aprendido a reírse de ellos y a tomarlos como parte de una cultura patriarcal arraigada en la sociedad.

Hustvedt habló acerca del libro, tras la muerte de Paul Auster, que nació como una forma de cumplir la última voluntad del autor de publicar las cartas que escribió a su nieto recién nacido, Miles.

“Quería que los lectores encuentren una voz viva del hombre que falleció y sabía que esto iba a ser increíble y al mecanografiarlas (las cartas) podía sentirlo y esto me dio un gran placer, saber que estamos ambos en este libro”, dijo.

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La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar fue fundada por los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez quienes donaron en vida el monto de las becas que el gobierno mexicano les otorgó como Creadores Eméritos, para rendir homenaje al escritor argentino, uno de los más relevantes de la literatura latinoamericana del siglo XX. EFE

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