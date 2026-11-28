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Taipéi, 28 nov (EFE).- El Kuomintang (KMT), principal partido de la oposición en Taiwán, retuvo este sábado las alcaldías de Taipéi y Nuevo Taipéi, sus dos grandes feudos, en unas elecciones locales muy reñidas en las que el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) mejoró sus resultados respecto a 2022.

Con la mayoría de los votos escrutados, el alcalde de la capital, Chiang Wan-an (KMT), proclamó su victoria tras obtener el 53,75 % de los apoyos, por delante del candidato del PDP, Puma Shen, legislador sancionado por Pekín, que logró el 45,66 %, según el último recuento de la agencia de noticias CNA.

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En Nuevo Taipéi, la ciudad más poblada de la isla, el aspirante del KMT, Lee Shu-chuan, se impuso también con el 51,09 % de los votos a la candidata del PDP, Su Chiao-hui, que se quedó en el 48,37 %. EFE

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