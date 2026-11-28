24/11/2026 Málaga.- El Ciclo Orillas reúne a seis creadores en unas jornadas en el Ateneo sobre literatura, música y diversidad. El Ciclo Orillas celebrará los próximos 1, 2 y 3 de diciembre tres jornadas en el Ateneo de Málaga con el título 'Lecturas, oralidad y pensamiento entre América Latina y Málaga', que reunirá a seis creadores. SOCIEDAD CICLO ORILLAS

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El Ciclo Orillas celebrará los próximos 1, 2 y 3 de diciembre tres jornadas en el Ateneo de Málaga con el título 'Lecturas, oralidad y pensamiento entre América Latina y Málaga', que reunirá a seis creadores.

Así, según han informado desde la organización, el programa reúne a lo creadores Elena García, Gonzalo Abaha Nguema Mikue, Yamila Terry, Andy Jorge Blanco, Dan Gamboa y Ceshia Ubau en encuentros que combinarán interpretación, lecturas, escucha musical y conversación con el público.

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El ciclo propone explorar las relaciones entre identidad, comunidad y creación a través de distintos lenguajes culturales; "tres jornadas para leer, escuchar y conversar", han destacado a través de una nota, remitida a Europa Press.

El primer día, con el título 'Identidad, comunidad y diversidad en las orillas atlánticas', Elena García compartirá una propuesta de canciones, poesía e interpretación que incluye materiales de Macu Gavilán, La bruja de Texcoco y Residente, el videopoema 'Una de las postales mentía', de Johan Mijail, y el poema 'Bisontes', de Giovanni Collazos.

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La jornada continuará con una conversación con el escritor y activista Gonzalo Abaha Nguema Mikue y concluirá con las preguntas y aportaciones del público.

El miércoles día 2, con el título 'Poesía, música y oralidad', la sesión combinará la interpretación de Yamila Terry con una conversación con el periodista, escritor y poeta cubano Andy Jorge Blanco. El encuentro ofrecerá un espacio para acercarse a las relaciones entre voz, escritura y transmisión cultural, con participación del público en el tramo final.

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Por último, el jueves, con el título 'Escrituras híbridas y pensamiento contemporáneo', los creadores Dan Gamboa y Ceshia Ubau mantendrán una conversación, tras la cual Ubau presentará 'Cartografías sonoras de resistencia social en Centroamérica: una perspectiva contemporánea a la canción de autoría'.

En este proyecto, la cantautora nicaragüense plantea un recorrido por obras de artistas contemporáneos de los siete países centroamericanos. A través de la escucha comentada, abordará la relación de estas canciones con los derechos humanos y ambientales y con el contexto de la región durante los últimos diez años. Su intervención incluirá una presentación musical en vivo.

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Según han subrayado, el Ciclo Orillas entiende la lectura como una práctica que también tiene lugar en las canciones, los relatos orales, las imágenes y la memoria compartida. Desde esa perspectiva, sus encuentros buscan "acercar distintas experiencias culturales a la ciudadanía y favorecer la participación de públicos interesados en la literatura, la música y el pensamiento contemporáneo".

La edición de 2026 da continuidad a una iniciativa nacida en Málaga en 2021, con presencia en anteriores ediciones en espacios como el Museo Jorge Rando, La Cochera Cabaret y el Ateneo de Málaga, así como en la programación de Málaga de Festival.

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Las sesiones se celebrarán de 17,00 a 19,30 horas, con entrada libre hasta completar aforo, y el ciclo está organizado por Abengsa, con la colaboración de Somos Parte del Mundo y el Ateneo de Málaga.