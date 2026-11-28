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Caracas, 28 nov (EFE).- Empresas de tecnología financiera mostraron este sábado, en la primera edición del Venezuela Fintech Forum 2026, entusiasmo y apuesta por este país suramericano y su mercado en creciente apertura, un evento organizado para propiciar la innovación y nuevas alianzas internacionales.

Cientos de personas asistieron al foro celebrado en el hotel Eurobuilding de Caracas, donde pasaban por un gran salón de exhibiciones con puestos de bancos y empresas de comercio electrónico, plataformas de pagos y de consultoría, entre otras, antes de entrar en la sala de conferencias.

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La jornada la abrió la fundadora y presidenta de Fintech Venezuela, María Elena Machado, quien celebró que la "idea simple" surgida hace más de ocho años de disponer espacios para impulsar la innovación se haya materializado hoy en un foro que reunió también a representantes de empresas extranjeras reconocidas como Mastercard y Mercado Libre.

En declaraciones a EFE, Machado describió el foro como el escenario para que se den conversaciones de negocio que luego se conviertan en alianzas que permitan a una empresa extranjera llegar al mercado venezolano o a una local "escalar fuera del país".

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"Venezuela tiene talento, creatividad y mucho para exportar", aseguró Machado, quien dijo que el evento ha reunido a los principales actores de la industria tecnológica y financiera de la nación suramericana, así como a emprendedores que contaron con una zona especial dentro del área de exposiciones.

Además, hubo una "gran participación de la región", incluyendo, por ejemplo, una delegación argentina de 15 personas y ocho empresas.

El director de Relaciones Estratégicas de la Cámara Argentina Fintech, Matías Fermín, dijo a EFE que desde hace más de cinco años la organización que representa, hoy con 450 compañías, ha ayudado a que sus socios "puedan hacer más y mejores negocios en el exterior" y, tras viajar a Brasil, Colombia, México y Paraguay, este es el primer año en Venezuela y la experiencia ha sido "espectacular".

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Según Fermín, el mercado venezolano tiene "un nivel de bancarización y digitalización importante", opciones de transferencias inmediatas y usuarios y comerciantes sofisticados, pero considera que hay "mucho también para avanzar y actualizar en términos de ecosistema financiero".

La delegación que encabeza ha visitado desde el martes bancos y cámaras corporativas para entender qué hay y "qué es lo que falta".

Además, señaló que Takenos, una billetera digital de Argentina, hará en Venezuela su mayor inversión del próximo año, lo que afirmó que generará empleos en esta nación caribeña, mientras que otras empresas de su país "están buscando un 'partner' (socio) local para poder operar".

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Por su parte, la vicepresidenta de Innovación de Banesco, Yolanda Gigante, dijo a EFE que este foro "es muy importante" para que "todos los actores, que son importantes, puedan diseñar lo que viene mañana".

Asimismo, aseveró que Banesco, del hispanovenezolano Juan Carlos Escotet, considera que las oportunidades "están abiertas para poder crear" y "seguir siendo esa marca que apoya al venezolano en innovar y tener productos y servicios a la mano".

El foro incluyó también ponencias y paneles de discusión sobre el presente y futuro de las transacciones, el comercio electrónico y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial en el sistema financiero, entre otros temas.

El evento se iba a realizar originalmente el pasado agosto, pero fue suspendido como consecuencia del devastador doble terremoto de junio.

Este evento se celebró en un momento en que el país suramericano atraviesa un proceso de transformación económica, de reapertura a mercados occidentales y de reanudación de relaciones con instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como una transición política impulsada por Estados Unidos luego de que capturara a Nicolás Maduro el pasado enero.

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Además, Venezuela ha tenido en los últimos años un crecimiento importante en la digitalización de la banca, en el uso de métodos de pago electrónicos y en la adopción de criptomonedas en parte por la prolongada devaluación de su moneda, el bolívar, y la alta inflación. EFE

(foto)(video)

La Agencia EFE contó con el apoyo de la Sociedad Venezolana de Fintech y Nuevas Tecnologías para la difusión de este contenido.