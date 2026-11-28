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El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha destacado las ocasiones de gol por parte de su equipo "para no estar siempre peligrando el partido" ante el Elche CF, solventado pese a todo con una victoria por 2-3 durante la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

"Cometimos errores, sobre todo el primero de Marc [Pubill], y después el segundo fue la verdad un poco de suerte parte de ellos", describió el 'Cholo' Simeone en rueda de prensa los goles ilicitanos. "Puede pasar en el fútbol. Así y todo, creo que el equipo siempre tuvo el protagonismo, siempre quiso atacar y tuvimos situaciones para no estar siempre peligrando el partido", completó su respuesta el entrenador argentino.

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Luego elogió a su compatriota Julián Álvarez. "Lo tengo claro, lo vengo diciendo de hace un montón. Hoy volvió a hacer un partido extraordinario, con un golazo. Lo necesitamos fuerte, lo necesitamos con alegría, con entusiasmo; y obviamente lo vamos a cuidar para que se pueda sentir como queremos que se sienta, para que nos dé lo que necesitamos que nos dé", aseveró al respecto de la 'Araña'.

"Venimos haciendo buenos partidos. El primer tiempo el arranque fue muy bueno, la verdad que el equipo hizo dos goles, gestionó muy bien el juego para meter algún gol más quizás. Desgraciadamente tuvimos un fallo que ellos fueron contundentes y se metieron en el partido donde ya el 1-2 no es igual que el 0-2", se lamentó el técnico de los colchoneros.

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"Pudimos meter el tercer gol con un golazo de Julián, nos fuimos al descanso e intentamos salir de la mejor manera, pero otra vez un gol, que desvió creo que Hancko si no me equivoco, lo metió en partido otra vez y entramos en ese partido donde no se terminaba de cerrar", resumió.

"Nosotros podíamos hacer el cuarto, como pasó [anulado por fuera de juego], y ellos pudieron haber empatado. El rival ha tenido muchos partidos como éste: Real Madrid, Real Sociedad, Valencia... no quiero repetir equipo. Pero hay un montón de partidos que ha competido muy bien hasta el final, sabíamos que nos iba a tocar sufrir en algún momento y creo que supimos sufrir", argumentó desde el Estadio Martínez Valero.

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Además, habló sobre la próxima cita ante el FC Barcelona. "No sabemos lo que va a pasar el miércoles. El equipo venía de un esfuerzo importante y hoy volvimos a partir casi con los mismos, menos Morten [Hjulmand] y Barrios. Así que estoy muy contento por el trabajo que están haciendo y sabemos que tendremos que sufrir, está claro", avisó.

"Son partidos especiales, que todo lo que haya pasado antes se olvida rápidamente. Y no tengo ninguna duda que el lunes están pensando solo en lo que va a pasar, en lo que viene y en lo que tienen que hacer. Y no más que eso", volvió a contestar una pregunta sobre el duelo del Barça.

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Ahí no estarán 'Cuti' Romero ni Pubill. "Trataremos de seguir la misma línea que nos pasó en el partido anterior en Liga con el Getafe y sabiendo que tenemos estos riesgos que a veces pueden suceder, de que uno está lesionado, que uno tiene amarilla... Y, gestionarlo de la mejor manera. En la semana primero, para llegar bien, y después en el partido para que lo puedan hacer bien los chicos que jueguen", zanjó Simeone.