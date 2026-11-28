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Elche (Alicante), 28 nov (EFE).- El técnico del Elche, el argentino Martín Anselmi, afirmó este sábado, tras la derrota ante el Atlético (2-3), que los errores ante rivales de la “magnitud” del conjunto madrileño “se pagan”.

Sin embargo, el preparador pidió ver “el vaso medio lleno” y reconocer a su equipo la capacidad de “”reponerse” a una noche que iba camino de ser “catastrófica”.

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“Compitiendo así vamos a ganar mucho. Y lo digo porque lo siento”, dijo el rosarino, que aseguró que el equipo ya piensa en ganar este martes en la Copa al Cartagena y, sobre todo, el sábado en LaLiga a Osasuna.

Anselmi admitió los malos números como local tras sumar un punto de 21, pero recordó que el pasado año las cifras eran igual de negativas a domicilio y el equipo alcanzó el objetivo.

“Nos van a venir muchos triunfos en casa, porque somos competitivos. Llegará un momento en el que la moneda caerá a nuestro favor”, pronosticó el entrenador, que defendió a su jugador Fede Redondo, señalado por sus errores en los dos primeros goles del Atlético.

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“Celebro como se rehízo y la valentía que tuvo para jugar al nivel que lo hizo en la segunda parte”, señaló el rosarino.

“Nadie puede decir que el Elche se rinde o no compite. A eso me agarro para decir que vamos a ganar esta semana y el fin de semana que viene”, añadió Anselmi.