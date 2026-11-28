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Redacción Internacional, 27 nov (EFE).- La relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, ya viaja este sábado rumbo a México después de su fallida estancia en Costa Rica, donde no se le permitió ingresar al país y permaneció casi dos días en el aeropuerto.

"Gracias, pueblo de Costa Rica. Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre", escribió Albanese en su cuenta de X, en un mensaje acompañado de una foto suya sentada en el avión y mostrando su pasaporte.

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Antes de viajar, la relatora de la ONU pudo descansar unas horas en un hotel después de que las autoridades migratorias de Costa Rica le permitieran salir finalmente del aeropuerto como lo había ordenado la Sala Constitucional.

La Sala Constitucional de Costa Rica había ordenado la noche del viernes a la Dirección General de Migración que permitiera el traslado de la relatora a un hotel para que descansar -pues se encontraba desde el jueves en la terminal después de que se le impidiera entrar al país- y antes de su salida hacia México programada para este sábado.

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"Esto en el entendido de que ella ha manifestado ante la Dirección General de Migración y Extranjería, según consta en autos, que ha decidido libremente viajar mañana, sábado 28 de noviembre de 2026, a México. Además, se deberá disponer que las condiciones del traslado y alojamiento sean compatibles con la protección judicial, garantizando la comunicación con su asistencia letrada y el acceso a la alimentación, agua y atención médica (si la requiere)", indicó la Sala Constitucional.

La jurista italiana acudía a Costa Rica para recibir el viernes un doctorado honoris causa concedido por la estatal Universidad de Costa Rica (UCR), por su trabajo en defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, un evento en el que finalmente participó de manera virtual desde una sala del aeropuerto Juan Santamaría, a las afueras de San José.

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La polémica se desató en la víspera cuando la Dirección de Migración prohibió el ingreso de la relatora al país, debido a una "alerta internacional" por "vínculos con actos terroristas". EFE