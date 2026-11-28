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Taipéi, 28 nov (EFE).- Los centros de votación de Taiwán cerraron sus puertas este sábado a las 16:00 hora local (08:00 GMT) y las autoridades iniciaron el escrutinio de las elecciones locales y del referéndum sobre energía nuclear, unos comicios claves para configurar el escenario político de cara a las presidenciales de 2028.

Unos 19,57 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas para elegir 11.051 cargos en 8.906 distritos, según cifras de la Comisión Electoral Central.

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El censo del referéndum sobre el abandono de la política de "patria libre de energía nuclear", celebrado de forma simultánea, rondaba los 20 millones, ya que en esta consulta también podían votar los jóvenes de 18 y 19 años.

La jornada transcurrió sin grandes incidentes, más allá de infracciones puntuales como votantes que no apagaron el móvil o rompieron su papeleta, según medios locales.

Conocidos como 'nueve en uno', estos comicios se celebran cada cuatro años y abarcan todos los niveles de la administración local, desde las alcaldías de los seis municipios especiales -Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Taichung, Tainan y Kaohsiung- hasta los jefes de barrio y aldea, pasando por las jefaturas de condado y ciudad y sus respectivos consejos.

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Durante la noche electoral, todas las miradas estarán puestas en Taipéi, donde el actual alcalde, Chiang Wan-an, del Kuomintang (KMT), partido que ha controlado la ciudad durante la mayor parte de las últimas tres décadas, se mide al legislador del Partido Democrático Progresista (PDP) Puma Shen, sancionado por Pekín en 2024.

La participación en la capital rondaba el 63 % a las 15:00 hora local (07:00 GMT), favorecida por el buen tiempo, según estadísticas difundidas por medios locales.

Por su parte, el presidente taiwanés y máximo responsable del PDP, Lai Ching-te, viajó hasta la sureña Tainan, donde él mismo ejerció como alcalde en dos legislaturas (2010-2017), para depositar su voto.

"Espero que todos acudan en masa a las urnas, elijan a los más virtuosos y capaces, y voten por la vida que más desean", manifestó Lai a través de su cuenta de Facebook.

Los resultados de estos comicios contribuirán a despejar el panorama electoral antes de las presidenciales de 2028: Lai aspira a un segundo mandato que prolongaría la permanencia del PDP en el poder hasta 2032, dieciséis años en total; en el KMT, principal partido de la oposición, aún no hay un candidato definido.

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China, que considera Taiwán una "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, no ha ocupado un lugar central en la campaña, pese a que su Ejército desplegó el viernes más de una treintena de aeronaves en los alrededores de la isla, según el Ministerio de Defensa taiwanés. EFE

(foto) (vídeo)