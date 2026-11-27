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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha criticado que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, tildase al mandatario ruso, Vladimir Putin, como "amigo" en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) la pasada semana, lo que Zelenski ha equiparado a "decir de (el dictador nazi Adolf) Hitler durante la Segunda Guerra Mundial que era un buen amigo".

Preguntado en una entrevista con la cadena británica BBC acerca de esa intervención de Trump, el dirigente ucraniano ha comenzado a responder considerando que "es extraño". "Es un agresor (...) y un asesino", ha remarcado, subrayando que "no puede ser un amigo, simplemente no puede serlo".

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"Es lo mismo que si alguien dijera de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial que era un buen amigo", ha espetado, antes de reiterar que "no, no es un amigo".

Zelenski se ha pronunciado de este modo en una entrevista en la que también ha afirmado que Estados unidos "tiene que presionar" a Moscú en cuanto a la guerra de Ucrania, donde "Rusia es el agresor". "Necesitamos más avances (...) No necesitamos señales por parte de Estados Unidos; ese tipo de señales ya podemos recibirlas de Rusia", ha argumentado.

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El presidente ucraniano, que ha incidido en que "no se trata de mantener conversaciones cómodas", ha retomado así las críticas que ya lanzó a Trump por el mismo evento la pasada semana, cuando le reprochó que tratara a Putin como su "amigo" afirmando que, en realidad, "es un enemigo" para Ucrania "y, por supuesto, un asesino".

El inquilino de la Casa Blanca, en cambio, defendió este jueves su tono frente al mandatario ruso, argumentando que "podría entrar y decir 'no me gustas', y entonces tendríamos el mismo problema que con Zelenski y Putin".