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Tokio, 27 nov (EFE).- La mayor empresa de generación energética de Japón, Jera, inició conversaciones con las tecnológicas estadounidenses Anthropic y Meta para construir centros de datos cerca de centrales eléctricas en el área metropolitana de Tokio, según informó este viernes el diario económico japonés Nikkei.

El consejero delegado y presidente de Jera, Yukio Kani, dijo que el grupo energético está en contacto también con otros gigantes tecnológicos estadounidenses, como Amazon, Microsoft y Google, añadió el citado periódico.

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En octubre, Jera, firma formada por Tokyo Electric Power Company (TEPCO) y Chubu Electric Power Company, se unió a la estadounidense Dell Technologies y a la británica Rhaelm para desarrollar infraestructuras de centros de datos de IA a gran escala en Japón.

Las tres compañías firmaron un memorando de entendimiento que incluía un primer proyecto en la central térmica de Jera ubicada en la prefectura de Chiba, en una inversión valorada en más de 15.000 millones de dólares (2,3 billones de yenes) y cuyas operaciones se prevén que comiencen alrededor de 2028.

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Según un comunicado conjunto publicado entonces, el plan incluía estandarizar dicho modelo para replicarlo en otros centros de Jera en el archipiélago, con el objetivo de "respaldar una capacidad de infraestructura de IA a escala de varios gigavatios en todo Japón en la década de 2030". EFE