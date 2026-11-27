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Moscú, 27 nov (EFE).- El Gobierno ruso extendió por cuatro meses el veto a la exportación de combustible para propulsores a reacción, para garantizar el abastecimiento del mercado interno tras los ataques ucranianos contra las refinerías rusas, según informó este viernes el departamento de prensa del Gabinete de ministros.

"El Gobierno continúa trabajando para apoyar el suministro fiable e ininterrumpido del mercado interno con combustible. Fue firmado un decreto sobre la prohibición de exportación de combustible para propulsores a reacción, incluyendo el adquirido en las bolsas", señaló el ejecutivo en su portal oficial.

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Señaló que esta prohibición se mantendrá vigente del 1 de diciembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027.

La anterior prohibición, que se implementó en junio pasado, se mantendrá vigente hasta el 30 de noviembre próximo.

"La decisión fue tomada para apoyar la situación estable en el mercado de combustible interno", indicó el Gobierno, que matizó que estas limitaciones "no afectarán sus suministros de queroseno aeronáutico en el marco de los acuerdos intergubernamentales internacionales".

El pasado martes el presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció que Ucrania continúa atacando las refinerías rusas pese a los llamados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y prometió responder a esas acciones.

"En este sentido, quiero señalar que las represalias por nuestra parte son inevitables, todos deberían saberlo", dijo Putin.

El jefe del Kremlin aseguró que la escalada "iniciada por el enemigo a comienzos de junio" no es capaz de causar un daño crítico a Rusia.

"Hoy propongo debatir qué medidas adicionales deben adoptarse para mejorar la seguridad de las refinerías de petróleo y proteger a los empleados que trabajan en ellas", señaló el mandatario ruso.

No obstante, este miércoles el viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, reconoció que Rusia atraviesa un nuevo déficit de combustible debido a que una serie de refinerías rusas se encuentran en proceso de reparación tras los ataques ucranianos.

Señaló que las importaciones de combustible se mantendrán como mínimo hasta fin de año, lo cual dependerá de las capacidades de procesamiento de crudo y los suministros al mercado interno.

Además, adelantó que el Ministerio de Energía ya preparó una propuesta al Gobierno ruso para prorrogar la prohibición de exportación de gasolina, una decisión que se tomará en diciembre próximo "en dependencia de los pronósticos y del equilibrio" del mercado de combustible en Rusia.

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Con esta medida Rusia podría mantener la prohibición de exportación de gasolina más allá del 31 de enero de 2027.

Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas han provocado el déficit de combustible en Rusia, lo que ha llevado al desabastecimiento en las redes de gasolineras, grandes colas y un aumento de los precios.EFE