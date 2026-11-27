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Caracas, 26 nov (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, llegó a Venezuela para sostener reuniones con autoridades nacionales, revisar avances y profundizar las líneas prioritarias de cooperación técnica que impulsa la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El propósito de su visita es fortalecer el Sistema Público Nacional de Salud de Venezuela y "ampliar la capacidad resolutiva en beneficio de la población", según una nota de prensa publicada este jueves por la OPS.

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"Durante los encuentros se abordarán temas como la preparación y respuesta a emergencias y el acceso equitativo a medicamentos y vacunas, entre otros", subrayó la OPS.

En julio pasado, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, consideró en una entrevista con EFE que la recuperación del sistema sanitario venezolano tras los terremotos del pasado 24 de junio debe ser una oportunidad para corregir deficiencias que ya existían antes de la catástrofe.

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Según explicó entonces, el organismo trabajaba junto al Ministerio de Salud venezolano para que la red sanitaria recuperara cuanto antes su capacidad plena, pero también para corregir problemas como las dificultades de acceso al agua potable o las interrupciones del suministro eléctrico.

La Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría (SVPP) instó al Ministerio de Salud a obtener las vacunas necesarias que conforman el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) a través del Fondo Rotatorio, para abastecer todos los centros de vacunación de Venezuela, según un documento de recomendaciones para 2025.

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Asimismo, mencionó la necesidad de implementar en el PAI las vacunas antineumococo conjugada, rotavirus, hepatitis A, varicela, VPH e influenza.

En 2024, la SVPP indicó que en los últimos 10 años el PAI no logró alcanzar las metas propuestas en cuanto a cobertura vacunal en Venezuela. EFE