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Las autoridades de los rebeldes hutíes de Yemen han denunciado la muerte de al menos dos personas --un matrimonio-- y heridas a otras doce, entre ellas seis menores de edad, tras una serie de bombardeos de la coalición militar encabezada por Arabia Saudí en las gobernaciones de Saná, Hodeida y Taiz, una ofensiva que Riad ha enmarcado en una operación de respuesta tras el ataque registrado horas antes contra su refinería petrolera de Yizán.

Según ha detallado el portavoz oficial del Ministerio de Salud y Medio Ambiente controlado por los insurgentes, Anis al Asbahi, a través de sus redes sociales, el ataque más grave se ha producido por la tarde en el distrito de Al Haima Al Jariya, en la gobernación de Saná, donde un bombardeo aéreo ha alcanzado una vivienda familiar.

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En el impacto murieron un hombre de 35 años, identificado como Jalid al Gubaisi, y su esposa, mientras que sus cinco hijos --dos niñas y tres niños de entre uno y siete años de edad-- sufrieron heridas de diversa consideración. Los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda entre los escombros ante la posibilidad de que haya más personas atrapadas, por lo que el balance sigue siendo provisional.

Asimismo, Al Asbahi ha informado de otros cinco heridos, cuatro civiles y un menor, en un ataque aéreo atribuido a la coalición contra una planta de tratamiento de aguas residuales de la Corporación del Agua en la zona de Al Kutaib, en el distrito de Al Mina de la ciudad portuaria de Hodeida, desde donde fueron trasladados a un hospital militar.

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En la gobernación suroccidental de Taiz, un civil resultó herido por un bombardeo contra una carretera en la localidad de Al Aqrud (distrito de Al Masraj), donde además una mujer sufrió heridas por disparos de francotirador atribuido a fuerzas afines a la coalición, siendo evacuada finalmente al Hospital de Al Nashma.

Por su parte, el portavoz militar de la coalición encabezada por Arabia Saudí, Turki al Maliki, ha confirmado en redes sociales la ejecución de una "operación militar de precisión" contra las capacidades de "la milicia terrorista hutí" en la que asegura haber destruido 50 "objetivos militares legítimos" en las provincias de Saná, Hodeida y Saada.

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Al Maliki ha precisado que entre los blancos destruidos figura una plataforma de lanzamiento de misiles balísticos ubicada en Hodeida que, según Riad, fue empleada previamente por los insurgentes yemeníes para atacar este mismo jueves la refinería de petróleo de Yizán, en el suroeste de Arabia Saudí, donde el impacto de un proyectil provocó la muerte de un trabajador nepalí y heridas a al menos otros dos empleados.