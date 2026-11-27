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DESTACADOS

IRÁN GUERRA

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Minab (Irán) - Nueve meses después del ataque atribuido a Estados Unidos que dejó 157 muertos en un colegio, 120 de ellos niños, la sureña ciudad iraní de Minab sigue sin cerrar la herida y padres como Golam reclaman justicia por la muerte de su hijo de 13 años. Por Aydin Shayegan

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ESPAÑA ELECCIONES

Madrid - La campaña para las elecciones generales del domingo en España concluye en la medianoche del viernes y, tras quince días recorriendo el país, los principales candidatos piden por última vez el voto con grandes mítines: Pedro Sánchez en Madrid, Alberto Núñez Feijóo en Sevilla, Santiago Abascal en Valencia y Ada Colau también en Madrid.

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SARAMPIÓN REBROTE

Ginebra - La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica nuevos datos sobre la incidencia del sarampión en el mundo tras el aumento de casos en varios países y que Estados Unidos , México y Bolivia perdieran su estatus de países libres de esta enfermedad.

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(Texto) (Infografía)

BLACK FRIDAY EEUU

Nueva York - Estados Unidos vive una nueva edición del Black Friday, que abre también la campaña de compras navideñas, con 182,7 millones de consumidores previstos durante el fin de semana de Acción de Gracias y unas ventas minoristas de noviembre y diciembre que podrían superar por primera vez el billón de dólares, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF).

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ADEMÁS

CHILE MALVINAS | Punta Arenas (Chile) - La ciudad chilena de Punta Arenas, en el extremo sur de América, quiere convertirse en el nuevo "supermercado" de Malvinas, una aspiración que en Argentina ha generado incomodidad y que podría agravarse con la partida en los próximos días hacia el archipiélago atlántico de un carguero chileno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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ECUADOR ELECCIONES | Quito - La votación anticipada de las elecciones locales de Ecuador continúa con el programa 'Voto en casa', donde las urnas llegan hasta las casas de aquellas personas mayores de 50 años y con una discapacidad de al menos el 75 % que hayan solicitado emitir el voto sin salir de su vivienda. (Texto) (Foto) (Vídeo)

PUERTO RICO PROTESTA | San Juan.- Organizaciones sindicales, sociales, comunitarias y ambientales de Puerto Rico convocaron este viernes la marcha del 'Día de Indignación Nacional' para alzar la voz contra el aumento del costo de la vivienda, el incremento de la factura de la luz, la privatización de espacios públicos y el deterioro de servicios esenciales como la salud y la educación, frente al Estadio Hiram Bithorn, en Hato Rey, San Juan. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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MÉXICO FIL | Guadalajara (México) - La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, considerada la mayor del mundo en español, prepara su edición 40, que se prolongará del 28 de noviembre al 6 de diciembre, con Italia como país invitado; la participación del escritor británico de origen indio Salman Rushdie y la nicaragüense Gioconda Belli, y con un homenaje a Juan Rulfo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ARTE EL GRECO | Bucarest - La exposición 'El Greco, el migrante: del icono bizantino al expresionismo internacional' se plantea en el Museo Nacional de Arte de Rumanía (MNAR) como un puente cultural entre Oriente y Occidente, lo local y lo global, y la tradición bizantina y la modernidad occidental. (Texto)

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LOS PECOS | Madrid - Los Pecos, el dúo formado por los hermanos Pedro y Javier Herrero que dio cuerpo a principios de los años 80 al fenómeno adolescente en la música española, charlan con EFE por la publicación de un álbum en directo y la celebración de una nueva gira con la que, dicen, se despiden definitivamente de los escenarios. (Texto)

NUESTROS TEMAS

ISRAEL PALESTINA | Tuwani (Cisjordania) - La violencia desbocada de los colonos, los puestos de control itinerantes del Ejército israelí, la falta de fondos transferidos por Israel para pagar a docentes y la detención puntual de algunos de ellos está poniendo en jaque la educación en Cisjordania ocupada, que se mantiene actualmente con solo tres días lectivos semanales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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SENEGAL MIGRACIÓN | Mbourg (Senegal) - "Barça o Barzaj", Barcelona (Europa) o la muerte. La frase se repite como un mantra en Senegal. El sueño europeo y el tëkki (triunfo) arrastran a miles de personas, en su mayoría jóvenes, al mar. Fracasar es un estigma, para el emigrante y para su familia. Por eso, muchos intentan llegar a España una y otra vez. "Aunque mueran 10 personas, salen 20 al día siguiente". (Texto) (Foto) (Vídeo)

FRANCIA ESPAÑA | París - Los republicanos españoles que fueron confinados en masa en las playas de Francia en 1939 buscaron mantener viva su lucha en los campos de refugiados creando, en precarias condiciones, sus propios periódicos, la 'presse des sables' (la prensa de la arena, en español). La Biblioteca Nacional de Francia conserva algunos de estos ejemplares, que mostró a EFE, y coincidiendo con el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, busca sacarlos del olvido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:30h GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL DESEMPLEO.- El Gobierno de Brasil, la mayor economía latinoamericana, divulga la tasa de desempleo en el trimestre concluido en octubre.

14:00h GMT.- Montevideo.- URUGUAY VIOLENCIA MACHISTA.- El Instituto Nacional de las Mujeres uruguayo presenta junto a ONU Mujeres y Unicef un informe que analiza la violencia vicaria en el país sudamericano y los efectos del femicidio en la infancia y la adolescencia. (Texto)

14:00h GMT.- Lima.- ANDINOS CRIMINALIDAD.- El primer Congreso Internacional de Criminología de Perú analiza el impacto del crimen organizado en la Comunidad Andina, que conforman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y las nuevas formas de criminalidad. Auditorio de la Secretaria General de la Comunidad Andina (Texto)

14:30h GMT.- Lima.- PERÚ LIBROS.- La 47 edición de la Feria del Libro Ricardo Palma, la más antigua de Perú, abre sus puertas en el turístico distrito de Miraflores. Parque Kennedy (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h GMT.- Lima.- ANDINOS COMERCIO.- La Comunidad Andina, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, presenta la decimoquinta edición del Encuentro Empresarial Andino, que reunirá en Lima a 80 empresas exportadoras y 40 compradores internacionales con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio para la oferta andina. Auditorio de Promperú, Av. Jorge Basadre 610, San Isidro (Texto)

19:00h GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA TURISMO.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina da a conocer los datos sobre turismo internacional correspondientes a octubre, luego de que en septiembre las visitas de extranjeros creciera un 14,2 % interanual. (Texto)

Lima.- PERÚ BOLIVIA.- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, encabezan el primer gabinete binacional entre ambos países que se celebra en cinco años, un espacio de alto nivel para tratar asuntos comunes entre los gobiernos de los dos países vecinos que se celebraba anualmente y que había quedado pausado en los últimos años por diferencias políticas. Palacio de Gobierno (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Ciudad de México - MÉXICO PESO - El peso, la divisa mexicana, continúa su caída respecto al dólar rozando ya la barrera psicológica de los 20 pesos por dólar, cifra no vista desde abril de 2025, en medio de las expectativas de que la Reserva Federal mantenga sus tasas elevadas y después del sorpresivo y reciente recorte del Banco de México. (Texto)

Satipo.- PERÚ INDÍGENAS.- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, inicia su vigésimo sexto congreso nacional, un encuentro de dos días de duración donde elegirá a su consejo directivo para el periodo 2027-2030. (Texto)

Nueva York.- BLACK FRIDAY EEUU.- Estados Unidos se prepara para una nueva edición del Black Friday, que abre también la campaña de compras navideñas, con 182,7 millones de consumidores previstos durante el fin de semana de Acción de Gracias y unas ventas minoristas de noviembre y diciembre que podrían superar por primera vez el billón de dólares, según la Federación Nacional de Minoristas (NRF). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito.- ECUADOR ELECCIONES.- La votación anticipada de las elecciones locales de Ecuador continúa con el programa 'Voto en casa', donde las urnas llegan hasta las casas de aquellas personas mayores de 50 años y con una discapacidad de al menos el 75 % que hayan solicitado emitir el voto sin salir de su vivienda. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montreal - CANADÁ JUSTICIA - El Tribunal de Apelación de Quebec examina en Montreal la petición del Gobierno quebequés de recurrir y suspender la ejecución provisional de la resolución judicial que restablece la obligatoriedad del juramento de lealtad al rey Carlos III para los diputados de la Asamblea Nacional de Quebec. (Texto)

Río de Janeiro - BRASIL LULA - El presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reunirá con representantes de la juventud y del movimiento estudiantil en Niterói para agradecer la movilización que ayudó a impulsar la campaña por su reelección. (Texto)

Brasilia - MERCOSUR CUMBRE - El Ministerio de Exteriores de Brasil ofrece una sesión informativa para ofrecer detalles de la participación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en la cumbre del Mercosur. (Texto)

Río de Janeiro - BRASIL SALUD - El presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita el Hospital Universitario Gaffrée e Guinle donde conocerá el programa Renacer de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro (UNIRIO) dedicado a la promoción de la salud y la calidad de vida de las personas mayores. (Texto)

Nueva York - WALL STREET COYUNTURA - Wall Street cierra una semana de evolución mixta entre sus índices, más corta de lo habitual por el feriado de Acción de Gracias y por la media sesión de este viernes, y en la que siguen los coletazos de la crisis de Nvidia, las dudas sobre las valoraciones de las grandes tecnológicas y la inteligencia artificial (IA) y el inicio de la temporada de ventas con el "Black Friday". (Texto)

La Paz - BOLIVIA MATRIMONIO INFANTIL - El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) instó a Bolivia a definir políticas estatales para erradicar los matrimonios infantiles en el país, donde unas 1.746 niñas de 12 a 14 años y otras 35.298 adolescentes de 15 a 19 declararon en el censo de 2024 que vivían en unión o "concubinato". (Texto) (Foto)

Ciudad de Guatemala - GUATEMALA JUSTICIA - La exvicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti (2012-2015) comparece ante un tribunal por el caso 'Cooptación del Estado', uno de los varios procesos judiciales que enfrenta la exfuncionaria por acusaciones de corrupción durante su mandato con el Gobierno que presidió Otto Pérez Molina hace más de una década. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

07:45h GMT.- París.- FRANCIA INFLACIÓN.- Se publican los datos provisionales de la inflación en noviembre.

07:45h GMT.- París.- FRANCIA PIB.- Se publican los resultados detallados del producto interior bruto (PIB) de Francia en el tercer trimestre.

09:00h GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica los resultados de su encuesta de expectativas de los consumidores.

09:00h GMT.- Bruselas.- UE CUMBRE.- Los líderes de la Unión Europea celebran la segunda jornada de una cumbre extraordinaria en Bruselas. (Texto) (Foto) (Vídeo).

09:30h GMT.- Londres.- INVESTIGACIÓN ESPACIAL.- Sesión informativa de la Agencia Espacial Europea y la japonesa sobre la llegada de la misión BepiColomboi a Mercurio. Briefng online y en persona. Science Museum.

11:00h GMT.- Roma.- ITALIA ÓPERA.- El director español Rafael R. Villalobos abre la temporada de la Ópera de Roma con 'El progreso del libertino' de Ígor Stravinski, una reflexión sobre la libertad como responsabilidad con la escenografía del sevillano Pablo Chaves Maza. Por Gonzalo Sánchez (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:40h GMT.- Berlín.- ALEMANIA PRESUPUESTO.- La Cámara Baja del Parlamento alemán prevé adoptar el proyecto presupuestario del Estado para 2027, que contempla unos gastos de 560.920 millones de euros, un 6,9 % más en comparación con 2026, y unos ingresos de 396.210 millones, además de un endeudamiento neto de 122.970 millones. (Texto) (Foto)

13:00h GMT.- París.- FRANCIA PORTUGAL.- Entrevista de los ministros de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, y Portugal, Paulo Rangel.

21:00h GMT.- París.- FRANCIA DEUDA.- La agencia de calificación Standard & Poor's actualiza su evaluación sobre la deuda pública francesa.

Dresde.- ALEMANIA PARTIDOS.- El partido izquierdista Alianza para Sahra Wagenknecht (BSW) celebra un congreso federal en la ciudad de Dresde, en el este de Alemania.

Ohrid.- UE AMPLIACIÓN.- Reunión de líderes de los Balcanes occidentales y otros países vecinos.

Bucarest.- RUMANÍA ARTE.- El Museo Nacional de Arte de Rumanía (MNAR) inaugura la exposición “El Greco, el migrante - Del icono bizantino al expresionismo internacional”. (Texto)

Ginebra.- SARAMPIÓN REBROTE.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica nuevos datos sobre la incidencia del sarampión en el mundo tras el aumento de casos en varios países y que Estados Unidos , México y Bolivia perdieran su estatus de países libres de esta enfermedad. (Texto)

Oriente Medio

08:00h GMT.- Tuwani.- ISRAEL PALESTINA.- La violencia colona desbocada, los puestos de control itinerantes del Ejército israelí (FDI), la falta de fondos transferidos por Israel para pagar a docentes y la detención puntual de algunos de ellos está poniendo en jaque la educación en Cisjordania ocupada, que se mantiene actualmente con solo tres días lectivos semanales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Nairobi.- KENIA SECTA.- Un tribunal de Kenia emite su fallo en un juicio por cargos de homicidio involuntario de al menos 238 personas contra el líder de una secta cristiana en Kenia, el pastor Paul Nthenge Mackenzie, que persuadió a más de 400 personas para ayunar hasta morir con el objetivo de reunirse con Jesucristo. (Texto)

Nairobi.- VIOLENCIA MACHISTA KENIA.- La Justicia de Kenia anuncia la sentencia impuesta al exgobernador del condado de Migori (suroeste) Okoth Obado, declarado culpable de asesinato el pasado julio por orquestar en 2018 el crimen de Sharon Otieno, una estudiante universitaria de 26 años embarazada con la que mantenía una relación extramatrimonial. (Texto)

Adís Abeba.- ÁFRICA SALUD.- Cierre en Adís Abeba de la 5ª Conferencia Internacional sobre Salud Pública en África (CPHIA 2026), organizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la Unión Africana desde el pasado día 23.

Jartum.- SUDÁN GUERRA.- El Ejército de Sudán ha abierto una nueva fase en la guerra que devasta el país desde abril de 2023 tras irrumpir en el estado de Kordofán Occidental, una ofensiva que lo ha situado a las puertas de Darfur -principal bastión de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)- y que ha acelerado las deserciones y el desgaste interno en las filas rivales. Por Al Nur al Zaki (Texto)

Nairobi.- KENIA ZIMBABUE.- El presidente de Kenia, William Ruto, mantiene conversaciones de alto nivel con su homólogo de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, en un momento en que ambos países buscan fortalecer sus relaciones diplomáticas, comerciales y de inversión. (Texto)

Beledweyne.- SOMALIA YIHADISTAS.- La crisis de desplazados, la extorsión y la fatiga de los donantes internacionales se han convertido en Somalia en un cóctel fatídico explotado por el grupo yihadista Al Shabab, que buscar derribar al Gobierno central. Por Augusto Morel (Texto) (Foto) (Vídeo)

Asia

01:30h GMT.- Pekín.- CHINA INDUSTRIA.- La Oficina Nacional de Estadística (ONE) divulga los datos de beneficios de las principales empresas industriales del país en octubre. (Texto)

06:00h GMT.- Taipéi.- TAIWÁN EXTERIORES.- El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, atiende a un grupo de medios hispanohablantes, una semana después del encuentro bilateral entre los presidentes de EE.UU. y China en los márgenes de la APEC en Shenzhen. (Texto)

08:00h GMT.- Taipéi.- TAIWÁN ECONOMÍA.- El Gobierno de Taiwán publica su pronóstico de crecimiento económico para el cuarto trimestre de 2026 y el conjunto de 2027, después de que el PIB acumulara un crecimiento interanual del 14,22 % entre enero y septiembre por el auge de la inteligencia artificial. (Texto)

Sídney.- AUSTRALIA REDES SOCIALES.- De vídeos sobre citas y ejercicio físico a contenidos que culpabilizan a las mujeres y promueven el odio hacia ellas, los algoritmos de las redes sociales pueden conducir a los jóvenes por un camino de radicalización que Australia busca atajar con una ley pionera que permitirá a los usuarios desactivar los sistemas automatizados que seleccionan y recomiendan publicaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Islamabad.- ORIENTE MEDIO DEFENSA.- Pakistán, Arabia Saudí y Turquía tienen previsto reunirse este viernes en Islamabad para abordar su pacto de defensa trilateral que establece que cualquier ataque armado contra uno de ellos será considerado una agresión común. (Texto)

Tokio.- JAPÓN GOBIERNO.- El Senado de Japón vota este jueves una moción de censura presentada por la oposición contra el ministro de Educación, Yoshihiro Seki, apenas dos meses después de asumir el cargo, a raíz de un escándalo relacionado con la invitación a altos funcionarios del Gobierno a eventos de recaudación de fondos, en los que cobró una entrada de 90.000 yenes (560 dólares) a cada participante.

Hanói.- VIETNAM CPTPP.- Concluyen en Vietnam las reuniones de alto nivel para debatir sobre comercio e inversión de las economías miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), del que forman parte países como Chile, México, Perú, Canadá o Reino Unido.

Yakarta.- INDONESIA ECONOMÍA.- El banco central de Indonesia celebra su reunión anual para presentar sus perspectivas para la mayor economía del Sudeste Asiático, encuentro en el que se espera que intervenga el presidente Prabowo Subianto, en medio de las dudas de los mercados sobre la estabilidad financiera y económica del país.

Taipéi.- TAIWÁN ELECCIONES.- Cinco claves sobre las elecciones locales del sábado en Taiwán, unos comicios que pondrán a prueba el apoyo a los dos principales partidos: el PDP, que define a la isla como un país independiente de facto, y el KMT, favorable a estrechar lazos con Pekín.Redacción EFE Internacional

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