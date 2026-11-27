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Caracas, 26 nov (EFE).- El Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, autorizó este jueves al Gobierno nacional a acceder a créditos de hasta 11.600.000.000.000 bolívares (12.549 millones de dólares a la tasa oficial de hoy) que, según dijo a EFE el diputado Ramón Lobo, se destinarán al proceso de regulación de Venezuela en organismos financieros multilaterales.

Con el voto salvado de opositores, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) aprobó el 'Proyecto de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria para el Ejercicio Económico Financiero 2026' a fin de autorizar al Ejecutivo a acceder a un crédito de "hasta por la cantidad de 11 billones 600 mil millones de bolívares sin céntimos o su equivalente en divisas al tipo de cambio oficial que se fije".

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El diputado Lobo explicó durante la sesión que esta "es una operación financiera que busca regularizar y reinsertar a Venezuela en el escenario multilateral" y que se trata de "un crédito puente", es decir, la adquisición de un recurso "de forma temporal para cubrir un requerimiento de flujo de caja y de esa manera poder cubrir deuda con organismos multilaterales".

Según dijo, el préstamo se le solicitará a un país con el que Venezuela ya está en conversaciones, sin revelar más detalles.

Este crédito puente va a facilitar el préstamo para cubrir deudas vencidas con los organismos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la CAF -Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, añadió el diputado al recordar que Venezuela está en default.

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"Con esos recursos, ese crédito puente, nosotros saldamos lo que tenemos vencido con estos organismos multilaterales y esos organismos multilaterales, de manera inmediata, nos otorgan un préstamo para nosotros cancelarle al país que nos facilitó esos recursos", continuó.

El Parlamento autorizó además al Ejecutivo nacional a acceder a créditos por un monto de hasta 1.180.000.000.000 bolívares (1.276 millones de dólares a la tasa oficial de este jueves) para "refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública nacional", según el documento aprobado y leído en la sesión, sin que se dieran detalles al respecto.

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El Gobierno de Venezuela reportó el martes, luego de años, que la deuda pública del país ascendía a 237.544 millones de dólares al cierre de 2025, equivalentes a cerca del 242 % del producto interno bruto, una situación que calificó de insostenible. EFE