Guardar

La selección española femenina de fútbol iniciará este sábado su despedida del año 2026 con el primero de sus dos amistosos en casa, en el Estadio Reino de León (18.00 horas/Teledeporte) donde se medirá a un rival teóricamente asequible como Chile frente al que Sonia Bermúdez podrá empezar a ver nuevas y jóvenes caras.

La campeona del mundo se prepara ya para poner fin a otro año positivo, marcado por el billete directo para el Mundial del año que viene en Brasil, una cita que marcará la agenda de 2027 y que ya lleva preparando con mimo la seleccionadora tras las vacaciones de verano.

PUBLICIDAD

Así, con los deberes hechos, las dos 'ventanas' que había las ha aprovechado la madrileña para diseñar cuatro amistosos de diferente entidad. En octubre, se desplazó a los Estados Unidos para enfrentarse con la número dos del ranking FIFA, a la que batió en el primero (0-2) y empató en el segundo (2-2), y ahora, en cambio, no se moverá de España para dos rivales de seguramente menor entidad como Chile, la 49 del mundo y que no estará en la próxima Copa del Mundo, y Venezuela, la 42 y que está buscando aún su billete.

De momento, Bermúdez ha preferido usar este último parón para ver futuras caras nuevas y ha vuelto a rejuvenecer mucho al combinado nacional con la entrada de campeonas del mundo Sub-20 del pasado mes de septiembre como las defensas Silvia Cristóbal y Aïcha Camara, y la delantera Daniela Agote, además de más veinteañeras como las centrocampistas Júlia Bartel y Sara Ortega, campeonas del mundo Sub-20 y Sub-17 respectivamente en 2022.

PUBLICIDAD

La defensa Lucía Rodríguez (27 años) y la delantera Cecilia Marcos (25) son las otras novedades en una lista para la que la seleccionadora también ha querido repartir cargas dando descanso a jugadores teóricamente titulares como la Balón de Oro Alexia Putellas, la capitana Irene Paredes, Ona Batlle, Mapi León y la guardameta Cata Coll, además de las ausencias por lesión de Mariona Caldentey y Vicky López.

A cambio, España recupera a una jugadora importante como Aitana Bonmatí, que no estuvo en la primera 'ventana', y Olga Carmona, y mantiene a futbolistas ya experimentadas como Patri Guijarro, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Clara Serrajordi, María Méndez o Eva Navarro para tratar de ofrecer un buen partido a la afición del Reino de León con un once inicial que probablemente mezcle un poco todas estas piezas.

PUBLICIDAD

Enfrente, una Chile en proceso de renovación y que seguramente le ofrezca, como advirtió la propia Bermúdez, un contexto totalmente diferente al de los Estados Unidos, con bloque bajo y la necesidad de encontrar recursos para desarmarlo.

El equipo sudamericano, rival inédito en la historia de España y que terminó sexta en la pasada Copa América, no tiene grandes figuras y no contará con la más conocida, la portera del Olympique Lyonnes Christiane Endler, que ha perdido su sitio en el conjunto francés. Sí habrá conocidas de la Liga F Moeve como las delanteras Sonya Keefe (Real Sociedad) y las centrocampistas Millaray Cortés, que dejó el Sevilla FC el pasado mes de septiembre para jugar en la Fiorentina, y Nerea Sánchez (SD Eibar).

PUBLICIDAD

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Nanclares; Fernández, Codina, Camara, Carmona; Pinedo, Serrajordi, Benítez; Agote, Imade y Marín.

CHILE: Bustos; Acevedo, Figueroa, Hernández, Millones; Jiménez, Cortés, Sánchez, Díaz; Moreno y Keefe.

--ÁRBITRA: Carolina Lanssens (BEL).

--ESTADIO: Reino de León.

--HORA: 18.00/Teledeporte.