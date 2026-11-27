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El Ministerio de Exteriores de Turquía ha convocado al embajador de Georgia en el país, Archil Kalandia, en protesta por los incidentes de este jueves durante un encuentro en un estadio del país entre el club de fútbol turco Besiktas y el equipo israelí del Hapoel Beer Sheva, después de que aficionados del primero declararan en público su apoyo a Palestina.

Al menos 16 seguidores del Besitkas fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad en relación con estos hechos.

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La cartera diplomática ha condenado ante el represante georgiano la actuación policial, en particular por el empleo de gas pimienta y las cargas contra grupos de aficionados del Besiktas, club que ha denunciado un uso "desproporcionado" de la fuerza, informan la agencia de noticias Anadolu y el diario 'BirGun', ambos turcos.

El Ministerio dirigido por Hakan Fidan, quien ya este jueves mantuvo una conversación con su homóloga georgiana, Maka Botchorishvili, ha exigido además a Kalandia que las autoridades georgianas lleven a cabo una investigación "exhaustiva" de todas las circunstancias que rodearon a los incidentes vividos anoche en el estadio de Batumi y que emprendan acciones legales contra los responsables de las cargas contra ciudadanos turcos.

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El partido de la competición UEFA Europa League se interrumpió en el minuto 25 después de que la Policía georgiana interviniera contra los aficionados, quienes estaban desplegando banderas de Palestina. El encuentro se reanudó tras una pausa de una media hora con la victoria del Besiktas sobre el equipo israelí.