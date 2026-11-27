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NDD Orbix impulsa el outsourcing más allá de la impresión

PR Newswire

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LAGES, Brazil, Nov. 27, 2026

Plataforma que reúne la gestión de equipos y servicios para ayudar a los proveedores a diversificar su oferta y controlar la operación.

LAGES, Brazil, Nov. 27, 2026 /PRNewswire/ -- Ampliar la oferta más allá de las impresoras exige a los proveedores de outsourcing mucho más que incorporar nuevos equipos a su portafolio. Incluir computadoras, impresoras térmicas y dispositivos de automatización también implica el desafío de dar seguimiento a más contratos, atenciones y servicios, manteniendo el control sobre lo contratado, lo ejecutado y lo que debe facturarse.

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En este contexto se encuentra NDD Orbix, la plataforma en la nube de NDD que reúne recursos para gestionar los dispositivos y la operación de los proveedores. La solución ayuda a las empresas que buscan diversificar sus servicios y acompañar el crecimiento del negocio con información sobre los equipos y las actividades realizadas para cada cliente.

"Ampliar el portafolio abre oportunidades, pero exige que el proveedor pueda convertir esa expansión en resultados. Es necesario conocer el estado de los equipos, dar seguimiento a los compromisos con cada cliente y tener claridad sobre los servicios prestados. Con NDD Orbix, buscamos brindar al proveedor las herramientas para crecer manteniendo ese control", afirma Rafael Sartorel, director de Productos y Marketing de la vertical de Dispositivos de NDD.

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Para la gestión de equipos, la plataforma permite dar seguimiento a impresoras y computadoras —incluidas las que se ofrecen en alquiler—, así como a impresoras térmicas y dispositivos de automatización compatibles. Según el tipo de equipo, la información disponible ayuda a identificar necesidades de atención y reposición de insumos, y a organizar el seguimiento de los clientes.

Para la gestión de servicios, NDD Orbix ofrece recursos para administrar contratos, atención, actividades en campo y precios. La plataforma también ayuda a organizar y verificar los datos que se envían al sistema de gestión empresarial del proveedor.

Este seguimiento ayuda a reducir el riesgo de que un servicio realizado quede fuera del cierre mensual. Al hacer más claro el proceso desde la ejecución hasta la facturación, el proveedor obtiene información para identificar pendientes y dar seguimiento a lo que se entregó al cliente.

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Control y seguridad de impresión para los clientesLa oferta de NDD también incluye NDD Print 360, enfocado en el uso de la impresión en el entorno del cliente final. La solución permite monitorear los volúmenes por usuario y departamento, establecer reglas de uso y liberar documentos mediante autenticación en la impresora.

Estos recursos ayudan a las empresas a identificar desperdicios, controlar gastos y reducir el riesgo de que los documentos queden expuestos en la bandeja de salida de la impresora. Para el proveedor, representan servicios adicionales que puede ofrecer junto con la gestión de los equipos.

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Con NDD Orbix y NDD Print 360, NDD ayuda tanto a organizar la operación del proveedor como a controlar la impresión en las empresas a las que brinda servicio, contribuyendo a desarrollar una oferta de servicios más amplia.

Sobre NDDNDD es una empresa brasileña de tecnología con sede en Lages (SC) y presencia internacional en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina. Desarrolla soluciones para la gestión de documentos fiscales, la automatización logística, la gestión de dispositivos y la educación corporativa, y ayuda a empresas y socios a mejorar sus operaciones.

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https://ndd.tech/es_mx/

amanda.alescio@ndd.tech

View original content:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/ndd-orbix-impulsa-el-outsourcing-mas-alla-de-la-impresion-302951844.html

FUENTE NDD Tech