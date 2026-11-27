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San José, 27 nov (EFE).- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, convocó este viernes a un referendo nacional para reactivar la minería de oro y otorgar concesiones a empresas en la localidad de Las Crucitas (norte), cerca de la frontera con Nicaragua, con el objetivo de solucionar la crisis ambiental en la zona provocada por la actividad ilegal.

Fernández y su ministro de la Presidencia, el expresidente (2022-2026) Rodrigo Chaves, firmaron durante una gira por la zona norte la convocatoria a referéndum, que debe ser aprobada por el Congreso antes de ser enviada al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para su trámite y la eventual organización de la consulta.

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"La situación de Crucitas es absolutamente insostenible, no solamente están saqueando nuestro oro, sino que están causando un daño ambiental sin precedentes en la historia nacional", declaró Fernández.

La mandataria dijo que "lo que más duele es ver cómo esa riqueza que le pertenece a Costa Rica se está yendo para otros destinos y se está utilizando para financiar crimen organizado, narcotráfico, actividades ilícitas".

El Gobierno mantiene desde hace meses una propuesta de ley para reactivar la minería de oro en Las Crucitas, sitio donde las autoridades policiales detienen constantemente a mineros ilegales, muchos de ellos nicaragüenses, y decomisan material, equipos utilizados para extraer oro de forma artesanal y químicos nocivos para el medio ambiente.

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Ese proyecto de ley, que es el que sería sometido a referendo, plantea que el Estado recibirá el 5 % de las ganancias del negocio que funcionará bajo el modelo de concesión en extracción y operación de la "Planta de Procesamiento Centralizada de Las Crucitas", sin el uso de mercurio y sin ocasionar un retroceso en el ambiente.

Además, el Ministerio de Ambiente y Energía será el encargado de realizar los concursos bajo el esquema de subastas para asignar uno o varios concesionarios que cumplan con términos ambientales.

Según expresó la mandataria Fernández, el Gobierno de Nicaragua ha reportado un aumento reciente del 61 % en las exportaciones de oro de ese país.

En Las Crucitas iba a operar una mina de oro a cielo abierto concesionada a la canadiense Infinito Gold, pero tras una extensa batalla legal la compañía perdió la concesión en 2010 sin iniciar a construir la mina y a partir de entonces el lugar fue aprovechado por mineros artesanales ilegales que utilizan técnicas que emplean mercurio y cianuro. EFE

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