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El ciclista español Mikel Landa ha admitido el "significado personal y emocional muy profundo" de regresar al equipo Euskaltel-Euskadi para redondear su trayectoria como profesional, asumiendo "liderazgo con la máxima responsabilidad y las mismas ganas de hacer disfrutar".

"Volver a vestir estos colores tiene para mí un significado personal y emocional muy profundo. Esta fue la estructura que me dio la oportunidad de hacerme profesional y que siempre ha sentido el calor único de la Marea Naranja", declaró Landa este viernes durante su presentación como nuevo líder del Euskaltel-Euskadi para 2027.

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"Asumo este liderazgo con la máxima responsabilidad y las mismas ganas de hacer disfrutar a nuestra afición en cada carrera, inspirando a las jóvenes promesas que vienen de la cantera", añadió al respecto.

El Bizkaia Euskaltel Digital Center, que es un centro de capacitación tecnológica, innovación y formación digital situado en la Plaza Euskadi de Bilbao, acogió este acto de bienvenida de Landa junto a destacadas personalidades del ámbito institucional, empresarial y deportivo.

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Meinrad Spenger, CEO de Orange España, tomó la palabra en el evento. "Estamos muy contentos de recibir a Mikel de nuevo en lo que ha sido, es y será siempre su casa. Bajo su liderazgo y su amplia experiencia, estamos seguros de que nuestro equipo ciclista va a desarrollar una fantástica temporada en la que les deseo muchos éxitos", comentó.

Iñaki Isasi, presidente de la Fundación Euskadi, definió fichar a Landa como "un punto de inflexión mediático y deportivo, pero sobre todo institucional". "Mikel representa a la perfección el camino de nuestra cantera: un joven que crece en la Fundación, triunfa al máximo nivel internacional y decide volver a casa para capitanear la nueva etapa. Agradecemos profundamente la confianza y el respaldo incondicional de Euskaltel, Kutxabank, las instituciones y la afición, cuya unión nos permite encarar los próximos años con las máximas ambiciones", aseveró.

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A su lado estaba Luz Usamentiaga, presidenta de Euskaltel, para arropar a un Landa que volverá a vestir de naranja tras una trayectoria en la élite avalada por dos podios en el Giro de Italia, dos cuartos puestos en el Tour de Francia y un quinto lugar en la Vuelta a España.