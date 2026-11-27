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Nueva York, 27 nov (EFE).- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este viernes de que neutralizó a un buque mercantes en el golfo de Omán después de que su tripulación intentara romper el bloqueo naval a Irán.

Según el comunicado, un avión militar estadounidense lanzó municiones de precisión que impactaron en la popa del granelero M/V Pacific Archer, con bandera de Palaos. El barco quedó sin propulsión y la tripulación civil resultó ilesa.

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El Centom asegura que el barco zarpó de un puerto iraní de Bandar Abbás.

"Las fuerzas estadounidenses han desviado 158 buques comerciales que acataron las órdenes y han inmovilizado seis que se negaron a cumplirlas", aseguró el mando militar en un comunicado.

En este sentido, el Centcom defendió que sigue aplicando "estrictamente" el bloqueo que impuso contra los puertos iraníes para presionar a Teherán en el contexto de la guerra.

El mando militar pidió a todos los que operan en el golfo de Omán y otros accesos al estrecho de Ormuz que atiendan las advertencias de las fuerzas estadounidenses.

El bloqueo de Washington a los puertos iraníes inició por primera vez en abril, tras fracasar las conversaciones de alto nivel celebradas en Islamabad par poner fin a la guerra, iniciada por EE.UU e Israel el 28 de febrero.

Tras la firma del memorando de entendimiento en junio, lo levantó, pero lo restableció al fracasar el acuerdo. EFE