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Berlín, 27 nov (EFE).- Letonia detectó en la madrugada de este viernes un dron desconocido en su espacio aéreo, lo que llevó a la activación de varios cazas de la OTAN, mientras que tanto ese país como la vecina Estonia enviaron alertas a la población de varias provincias debido a una posible amenaza aérea.

Las Fuerzas Armadas Nacionales (BNS) de Letonia informaron este viernes de que durante la noche se registró una amenaza aérea sobre el municipio de Ludza (este) y una posible amenaza aérea sobre el municipio de Balvi (este también, ambos cerca de la frontera rusa).

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"Las Fuerzas Armadas detectaron el movimiento de un vehículo aéreo no tripulado cerca de la frontera estatal letona. Por un breve periodo de tiempo, el vehículo aéreo no tripulado estuvo en territorio letón", señaló el ejército en un comunicado.

"En respuesta a la amenaza detectada, fueron activados aviones de combate de la Misión Báltica de Patrullaje Aéreo de la OTAN y se desplegó un dron interceptor de las Fuerzas Armadas Nacionales, que regresó a su punto de lanzamiento tras el vuelo", agregó la nota.

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Los habitantes de Ludza y de Balvi recibieron alertas que les conminaban a ponerse a cubierto dentro de edificios y a llamar al 112 si veían un objeto sospechoso.

"Mientas continúe la agresión rusa contra Ucrania, es posible que se repitan incidentes similares en los que un aparato aéreo extranjero no tripulado se acerque o entre al espacio aéreo letón", advirtieron las Fuerzas Armadas.

La pasada madrugada, Ucrania lanzó un nuevo ataque con drones contra objetivos en la retaguardia rusa en la región de San Petersburgo.

En varias ocasiones, drones ucranianos desviados por los métodos rusos de guerra electrónica han acabado cruzando las fronteras de los países bálticos e impactando en zonas deshabitadas o en infraestructuras (como fue el caso de unos depósitos vacíos de combustible en la región letona de Rezekne el pasado mes de mayo).

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También en la vecina Estonia, las Fuerzas de Defensa alertaron de la presencia de una posible amenaza aérea, al detectar movimientos de drones en territorio ruso cerca de la frontera.

Recibieron avisos los habitantes de los distritos de Tartu, Jõgeva, Viljandi, Valga, Võru y Põlva, en el sur y sureste del país.

"El origen de los drones que causó la posible amenaza aérea no se ha podido confirmar, pero es sabido que Ucrania lanzó el viernes por la noche un ataque con drones de largo alcance a gran escala contra San Petersburgo", dijo a la televisión pública estonia ERR un portavoz de las Fuerzas de Defensa. EFE

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