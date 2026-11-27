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Las expectativas de los consumidores de la eurozona sobre la evolución de la inflación para los próximos doce meses se incrementaron "significativamente" en octubre, cuando escalaron al 3,5% desde el 3,1%, aunque aún por debajo del nivel del 4% alcanzado al inicio del conflicto de Oriente Próximo, en marzo de 2026, según ha indicado este viernes el Banco Central Europeo (BCE).

De su lado, la tasa mediana de inflación percibida por los ciudadanos de la zona euro durante los últimos 12 meses aumentó al 4,1% desde el 3,6% en septiembre, situándose así en su nivel más alto desde julio de 2024.

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"La percepción media de los consumidores sobre la inflación en los últimos 12 meses y las expectativas de inflación para los próximos 12 meses aumentaron significativamente", ha reconocido la institución monetaria de la eurozona, cuyo de Consejo de Gobierno volverá a reunirse el próximo 17 de diciembre para fijar la política monetaria del bloque.

A más largo plazo, las expectativas de inflación de los consumidores para los próximos tres años aumentaron al 3% en octubre desde el 2,9% de la anterior encuesta, volviendo así al nivel de marzo de 2026, mientras que las expectativas a cinco años vista se mantuvieron sin cambios en el 2,5% por tercer mes consecutivo, el nivel más alto desde el inicio de la serie en agosto de 2022.

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En cualquier caso, el BCE ha advertido de que la incertidumbre sobre las expectativas de inflación para los próximos 12 meses aumentó por segundo mes consecutivo, manteniéndose por encima del nivel anterior al inicio del conflicto en Oriente Próximo.

Por otro lado, la entidad ha informado de que las expectativas de los consumidores sobre el crecimiento de los ingresos nominales en el próximo año cayeron del 1,1% en septiembre al 0,6%, con particular intensidad entre los ciudadanos con mayores y menores ingresos.

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En cuanto al gasto, el crecimiento percibido del gasto nominal en los últimos 12 meses aumentó del 5,3% en septiembre al 5,4%, mientras que el crecimiento esperado del gasto nominal en los próximos 12 meses se mantuvo sin cambios.