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Moscú, 27 nov (EFE).- La Justicia rusa condenó este vienes a once años de prisión en una cácel de máxima seguridad y a una multa de 406 millones de rublos (más de 4.9 millones de dólares) al exgobernador de la región rusa de Tambóv, Maxim Egorov, acusado de acpetar sobronos, informó la agencia estatal rusa TASS.

Según la investigación, entre 2021 y 2024 Egorov aceptó sobornos por parte de su amigo y exjefe de una filial del gigante gasístico ruso Gazprom en Tambóv, Román Stefánov.

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Con este dinero el exgobernador adquirió un apartamento en Moscú, reparó su casa de campo y disfruto de unas vacaciones en Crimea, la península ucraniana anexionada por Rusia.

Además, Stefánov habría pagado un vuelo chárter para Egorov que le costó 2.1 millones de rublos (25.552 dólares). En otra ocasión le habría pagado 3.5 millones de rublos (42.587 dólares) a cambio de ayuda para la inscripción de Stefánov en la Escuela Superior de Administración Pública de RANEPA, una prestigiosa universidad rusa.

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En total, la corte estableció que Egorov, quien ha rechazado todas las acusaciones, recibió 84 millones de rublos (más de 1 millón de dólares) en sobornos. A cambio de este dinero, el exgobernador ofrecía su apoyo a Stefánov.

El exgobernador fue detenido y enviado a prisión preventiva en julio de 2025.

Inicialmente, la Fiscalía exigía una condena de 14 años de prisión y una multa de 400 millones de rublos (más de 4.8 millones de dólares).

Desde el comienzo de la guerra el Kremlin aumentó la persecusión penal contra funcionarios por los casos de sobornos.

Este miércoles la Justicia rusa envió a prisión preventiva durante dos meses al gobernador de la región de Múrmansk, Andréi Chibis, acusado de malversación de fondos públicos y soborno, el primer gobernador en ejercicio detenido desde el inicio de la guerra de Ucrania. EFE

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