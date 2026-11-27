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Gina Baldivieso

La Paz, 27 nov (EFE).- El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) instó a Bolivia a definir políticas estatales con recursos asignados para erradicar los matrimonios infantiles en el país, donde unas 1.746 niñas de 12 a 14 años y otras 35.298 adolescentes de 15 a 19 declararon en el censo de 2024 que vivían en unión o "concubinato".

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El organismo difundió esta información con motivo del Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, que se conmemora este 27 de noviembre por primera vez, después de que Naciones Unidas lo declarara en la Asamblea General en septiembre.

La analista de Programa en Normas Sociales de Género del Unfpa Bolivia, Mónica Beltrán, dijo a EFE que los matrimonios y uniones infantiles tempranas y forzadas (Muitf) son una "preocupación", por lo que el organismo lleva años "trabajando y poniendo el tema en el escenario público de debate y de toma de conciencia".

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Beltrán sostuvo que "es importante ponerle números" a esta problemática porque algunas autoridades les dijeron que "los Muitf no existen en Bolivia".

"Sin embargo, las investigaciones cualitativas han mostrado que sí existen, que muchas mujeres jóvenes se han unido o casado antes de los 18 años, truncando sus proyectos de vida", afirmó.

En un encuentro con periodistas realizado esta semana, el Unfpa expuso datos del censo de población y vivienda de 2024 que dieron cuenta de que 1.746 niñas de 12 a 14 años declararon que en ese momento ya estaba "en unión o concubinato", cifra equivalente al 0,3 % de ese tramo etario.

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Además, hicieron una declaración similar 35.298 adolescentes de 15 a 19 años, el 6,7 % de ese segmento poblacional.

Beltrán señaló que estas menores "son mujeres que no han podido continuar una carrera profesional, tienen que trabajar en empleos de baja remuneración y, por lo tanto, están insertas en un círculo de la pobreza".

Otras consecuencias de los Muitf para las menores son tener un poder de decisión restringido, problemas de salud mental, la deserción escolar, la violencia física, sexual y económica, y el embarazo y la maternidad temprana.

Datos difundidos en septiembre por el Ministerio de Salud de Bolivia señalaron que entre 2024 y julio de 2026, el sistema público del país registró "71.701 embarazos atendidos en adolescentes mediante controles prenatales", de los que el 95,15 % corresponde a adolescentes entre 15 a 19 años.

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Durante 2024 se contabilizaron 28.078 casos, en 2025 se registraron 28.128 atenciones y entre enero y julio de este año se reportaron "15.495 gestaciones en esta población", según el ministerio.

Bolivia cuenta desde septiembre de 2025 con la ley 1639 que prohíbe los matrimonios y uniones libres de menores de edad, que busca proteger a niños y adolescentes de esta práctica que expone a esta población a vulneraciones como abusos sexuales, embarazos no deseados y trata de personas.

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La citada norma modificó el Código de las Familias y del Proceso Familiar, que hasta el año pasado avaló los matrimonios a partir de los 16 años siempre que exista el consentimiento de quienes ejercen la autoridad parental.

Beltrán remarcó la importancia de que se cumpla la ley 1639, que "establece la edad mínima para el matrimonio a los 18 años", por lo que los registros civiles tienen la responsabilidad de no celebrar uniones de menores de edad.

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"Es muy importante que el país pudiera definir una política pública en relación a la erradicación de los Muitf. Para eso se necesita un componente preventivo muy fuerte en las escuelas, en las comunidades, a través de los medios de comunicación", indicó la experta.

Estas acciones requieren "un respaldo de inversión pública" para lograr un "cambio social de comportamiento para eliminar estas prácticas que están enraizadas en algunos grupos culturales" y que se pueda "erradicar" el matrimonio infantil.

También consideró importante "la toma de conciencia de las familias" para que no entreguen a sus niñas o adolescentes "a hombres adultos para que inicien una vida de pareja a cambio a veces de algunos favores". EFE

(foto)