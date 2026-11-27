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Plus Ultra ha trasladado a la representación de los trabajadores su intención de extender el expediente de regulación de empleo (ERE) a la totalidad de la plantilla, compuesta por 659 trabajadores --120 pilotos, 309 tripulantes de cabina y 230 trabajadores de tierra--, al tiempo que ha confirmado que, a día de hoy, no existe ningún comprador ni inversor que haya presentado una propuesta para hacerse cargo de la compañía.

En esta situación, la dirección de la compañía también ha expuesto su intención de avanzar hacia el concurso de acreedores, según ha informado el sindicato Sitcpla tras la reunión de ayer, que ha denunciado la falta de transparencia económica y ha reclamado una negociación con garantías.

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La suspensión de todas las operaciones aéreas anunciada el pasado lunes, 23 de noviembre, ha precipitado el escenario de dificultades económicas y financieras dentro de Plus Ultra, que en el primer encuentro con los sindicatos de la pasada semana propuso una reducción de plantilla de entre 210 y 270 trabajadores, un 40% de la plantilla.

En paralelo, presentó un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que contempla reducciones de jornada de entre el 10% y 70% en función de los distintos colectivos de trabajadores.

Tal y como ha explicado Sitcpla, la representación de los trabajadores ha manifestado su preocupación por las importantes discrepancias detectadas en la documentación económica presentada, ya que no contenía, a su juicio, toda la información económica, contable y fiscal necesaria para analizar adecuadamente las causas alegadas por la compañía.

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Por este motivo, desde la representación de los trabajadores ha solicitado una nueva memoria completa, cifras actualizadas y debidamente justificadas, así como toda la documentación necesaria para conocer la verdadera situación económica y financiera de Plus Ultra.

Además, Sitcpla considera "especialmente preocupante" la insistencia empresarial de la aerolínea en agilizar el procedimiento y alcanzar cuanto antes un acuerdo extintivo.

Aunque es "consciente" de la gravedad de la situación y de que el cese de las operaciones ha cambiado radicalmente el escenario inicial, ha destacado que "la negociación debe servir para defender los derechos de los trabajadores, no para legitimar una decisión empresarial sin haber aclarado previamente todas las cuestiones económicas y jurídicas relevantes".

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"No firmaremos por firmar. No aceptaremos acuerdos sin información suficiente. No renunciaremos a defender los derechos de los trabajadores por la urgencia de cerrar un procedimiento", ha resumido su posición con respecto a las negociaciones.