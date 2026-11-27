Guardar

Santo Domingo, 27 nov (EFE).- República Dominicana ha logrado reducir las uniones tempranas, pero, de mantenerse la tendencia actual, no conseguiría erradicarlas hasta 2062, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar-MICS 2025), divulgados este viernes con motivo del Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, que se conmemora por primera vez.

La proporción de mujeres de entre 20 y 24 años que se casaron o unieron antes de cumplir los 18 años pasó del 31,5 % en 2019 al 27,6 % en 2025, de acuerdo con la encuesta realizada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), con el acompañamiento de Unicef.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la incidencia alcanza el 32,7 % en las zonas rurales y el 38,6 % en algunas localidades del norte, lo que evidencia las desigualdades territoriales que persisten.

La fecundidad adolescente también disminuyó, de 77 a 46 nacimientos por cada 1.000 adolescentes de entre 15 y 19 años, mientras que la proporción de adolescentes que son madres o están embarazadas bajó del 18,9 % al 12,2 %.

"Que más de 90.900 niñas y adolescentes puedan entrar en una unión temprana antes de 2062, y cerca de 26.400 lo hayan hecho solo en 2026, resulta inaceptable. No podemos refugiarnos en limitaciones presupuestarias o institucionales para justificar esta realidad", expresó Francisco Sequeira, oficial de Uniones Tempranas de Unicef en República Dominicana.

PUBLICIDAD

Los datos fueron presentados durante un encuentro con representantes del Gobierno, Naciones Unidas, la Embajada del Reino Unido, organismos de cooperación, sociedad civil y adolescentes, bajo el lema 'Cumplir la promesa: acelerar la acción para poner fin al matrimonio infantil y las uniones tempranas para el 2030', según un comunicado de Unicef.

República Dominicana cuenta desde 2021 con la Política de Prevención y Atención de las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes, que amplió sus intervenciones de 20 a 49 municipios priorizados y alcanzó a más de 600.000 personas hasta 2025.

PUBLICIDAD

En el ámbito legislativo, la Ley 1-21, que prohíbe el matrimonio infantil, constituyó un avance en la protección de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, las autoridades consideran necesario combatir también los patrones culturales que normalizan estas uniones.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 27 de noviembre como Día Internacional para la Eliminación del Matrimonio Infantil, Precoz y Forzado, mediante una resolución aprobada el 4 de septiembre de 2026.

La conmemoración busca impulsar acciones e inversiones para eliminar estas prácticas y garantizar los derechos y las oportunidades de desarrollo de niñas y adolescentes. EFE