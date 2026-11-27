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São Paulo, 27 nov (EFE).- Los principales bancos de Brasil y la Bolsa de São Paulo anunciaron este viernes la creación de una criptomoneda estable cuyo valor está vinculado al real.

La criptomoneda, denominada Open BRL, es una iniciativa conjunta de B3, operadora de la Bolsa de São Paulo, y de los bancos Bradesco, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Safra, Santander y XP.

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El objetivo del proyecto es crear una infraestructura digital compartida que sirva para ampliar la interoperabilidad entre sistemas financieros y que permita el intercambio de valores y la liquidación de operaciones, según un comunicado de B3.

El Banco B3 emitirá la moneda estable y B3 será responsable por la operación tecnológica, mientras que los otros bancos desarrollarán los proyectos de integración de la criptomoneda con aplicaciones y evaluarán casos de uso.

El director de tarjetas, cuenta corriente y servicios a la persona física de Santander Brasil, Gustavo Santos, dijo que Open BRL tiene "potencial para ampliar conexiones y alcanzar nuevos mercados", según la nota.

Asimismo, B3 subrayó que el proyecto incorpora una "robusta" gestión de riesgos y mecanismos continuos de auditoría, así como con controles internos estrictos de combate a crímenes financieros, en especial con medidas de prevención al lavado de dinero y financiación del terrorismo.EFE

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