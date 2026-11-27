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Montevideo, 27 nov (EFE).- El capitán del argentino Estudiantes de la Plata, Guido Carrillo, afirmó que la final de la Copa Libertadores que su equipo disputará este sábado ante el brasileño Palmeiras será "la más importante" para el club.

"Sin duda que me ha tocado jugar finales en este último tiempo, pero la trascendencia de esta supera todas, por lo que representa esta competencia para todos los clubes de Sudamérica, es lo máximo a lo que se puede aspirar", expresó en una conferencia de prensa junto al entrenador Alexander Medina, en la previa del partido que se jugará en el Estadio Centenario.

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Carrillo aseguró que la plantilla tiene claro el significado de este título para sus hinchas y que es este sentimiento en común el que le dio la fortaleza al equipo para llegar a la final.

"Desde que yo llegué al club es de lo único que se habla, es lo que se quiere siempre, se lucha y se trata de clasificar", expresó Carrillo y añadió: "Obviamente hay que tener un equilibrio, pero creo que es una de nuestras fortalezas, quererlo tanto".

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En ese sentido, el argentino celebró el esfuerzo de la hinchada para acompañar al equipo a lo largo del torneo y dijo que espera que puedan disfrutar la final.

Se espera la llegada de miles de hinchas a Montevideo entre la noche de este viernes y la mañana del sábado, incluso de muchos que no obtuvieron entradas para el encuentro.

Consultado sobre su rival, Carrillo reconoció "el poderío defensivo de Palmeiras" y su fortaleza "en todas las líneas", pero dijo que eso no supera las ventajas de Estudiantes.

"Creo que dos equipos que llegan a una final tienen grandes jugadores, lo hemos trabajado. Creo que será un partido disputado y ojalá se dé de la mejor manera", añadió.