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Un total de seis migrantes han sido evacuados en helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo del cayuco interceptado en la mañana de este viernes navegando a 39 millas al sur de La Restinga, en la isla de El Hierro.

Así lo informa a Europa Press el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112), que indica que este grupo de personas migrantes, cuyo estado de salud aún no ha sido precisado, fueron trasladados hasta el Aeropuerto de El Hierro, donde les prestó asistencia el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

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Posteriormente, los migrantes evacuados del cayuco, rescatado este viernes también por la salvamar Navia, han sido trasladados en distintas ambulancias al Hospital insular.

Por ahora, se desconoce el número de migrantes a bordo del cayuco.