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Bogotá, 27 nov (EFE).- Los departamentos colombianos de Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo y Huila, afectados por un apagón provocado por un atentado el martes pasado, recuperaron el servicio de energía tras tres días, aunque pueden sufrir "nuevas interrupciones" mientras reparan totalmente los daños dejados por el ataque.

XM, la compañía que opera el Sistema Interconectado Nacional y administradora del Mercado de Energía Mayorista, señaló en un comunicado que "posterior a la puesta en servicio de uno de los circuitos que llevan la energía al suroccidente del país, se logró atender la demanda de energía" de los cinco departamentos afectados.

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"El Sistema se mantiene en alerta hasta tanto se recuperen los circuitos afectados por los eventos recientes en la infraestructura eléctrica. Cabe recordar que la energía que llega al suroccidente del país se transporta por un número determinado de rutas conectadas entre sí. Cuando se presenta una falla en una de ellas, la energía debe redirigirse por otras que no cuentan con la capacidad para atender la totalidad de la demanda", explicó XM.

Por esa razón, dijo la compañía, el Sistema de Transmisión Nacional y Regional tiene menor disponibilidad de circuitos y "es posible que se presenten nuevas interrupciones en el servicio".

El martes pasado, el Gobierno reconoció que el apagón que afectó a los departamentos de Nariño y Putumayo (suroeste), así como a zonas del sur del Cauca, Huila y Caquetá se debe a un acto de "terrorismo".

La empresa Centrales Eléctricas de Nariño (Cedenar) informó más temprano que alrededor de las 18:30 hora local (23:30 GMT) del martes "se presentó una falla simultánea en los dos circuitos de 230 kilovoltios (kV) que conectan la subestación San Bernardino, en el departamento del Cauca, con la subestación Jamondino", en Pasto, capital de Nariño.

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Hasta el momento, ninguno de los grupos armados que operan en esa zona de Colombia, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se ha atribuido la responsabilidad por este hecho. EFE