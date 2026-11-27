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Berlín, 27 nov (EFE).- La Cámara Baja del Parlamento alemán (Bundestag) aprobó este viernes el mayor presupuesto del Estado de la historia de la República Federal, que contempla un gasto récord de 555.940 millones de euros para 2027, un 6 % más que en 2026.

La ley de presupuesto fue aprobada con los votos de los partidos del Gobierno, la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller Friedrich Merz, su partido hermano la Unión Socialcristiana (CSU) y el Partido Socialdemócrata (SPD) del ministro de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingbeil.

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El presupuesto es ligeramente mayor al planteado inicialmente por el Gobierno, que se situaba en 555.430 millones.

A su vez, los ingresos por impuestos y gravámenes de naturaleza tributaria se estiman en 396.210 millones de euros, un 2,32 % más que en 2026.

A los gastos del presupuesto ordinario se agregan los desembolsos de fondos especiales para el Ejército y para la modernización de la infraestructura, financiados con créditos.

El gasto total, incluyendo esos desembolsos, alcanzará los 648.000 millones de euros.

Los nuevos créditos se situarán en 122.970 millones de euros.

Las inversiones alcanzarán los 61.850 millones frente a los 58.350 millones de 2026.

Para defensa, el presupuesto contempla en 2027 unos 109.800 millones de euros, un 32,6 % más, a los que se sumarán 30.000 millones provenientes del fondo especial para las Fuerzas Armadas, por lo que totalizará 139.700 millones de euros.

El nivel de gasto más alto sigue siendo el del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que alcanzará los 201.461 millones de euros, lo que representa el 36,3 % del gasto total.

La mayor parte de las inversiones vendrán del Ministerio de Transporte, que tendrá a disposición 13.000 millones de euros del presupuesto ordinario y 17.000 millones procedentes del fondo especial para infraestructura, financiado con créditos.

El Bundestag también aprobó una resolución en la que "toma nota" del plan financiero a largo plazo hasta 2030 con los votos de los partidos de Gobierno y Los Verdes, mientras que la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y La Izquierda se abstuvieron.

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Además se aprobó una ley complementaria a la de presupuesto que contiene medidas como la rebaja del impuesto a la energía al mínimo europeo o la introducción de un impuesto a las bebidas azucaradas a partir del 1 de enero de 2028.EFE

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