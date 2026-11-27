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Seúl, 27 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 4,34 % este viernes impulsado por las compañías tecnológicas, en una semana en la que llegó a registrar alzas y caídas de más del 6 %, en medio de las preocupaciones por el sector de la inteligencia artificial (IA).

El indicador sumó 204,47 puntos, hasta los 4.915,68 enteros. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, registró un crecimiento del 8,13 %, o 53,28 puntos, hasta las 708,99 unidades.

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El parqué surcoreano comenzó la semana con una caída de más del 3 %, para después repuntar por encima del 6 % el martes, hundirse casi el mismo nivel al día siguiente y cerrar el jueves con un ligero aumentó del 0,29 %, ante la incertidumbre sobre el sector de la IA.

Las dos firmas de mayor capitalización bursátil, Samsung Electronics y SK hynix, crecieron un 4,55 y un 6,42 %, respectivamente.

La firma de inversión en tecnología SK Square también ganó un 5,37 %, y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, saltó un notable 9,14 %. La tecnológica Naver aumentó un 2 %.

En defensa, Hanwha Aerospace se elevó un 5,74 %, y el fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries subió un 5,36 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics sumó un 1,05 % y Celltrion un 2,55 %. El productor de baterías LG Energy Solution registró un crecimiento del 4,80 %.

El principal fabricante de vehículos surcoreano Hyundai Motor y su empresa hermana Kia se revalorizaron un 4,87 y un 1,07 %, respectivamente. EFE