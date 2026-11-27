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La Paz, 27 mar (EFE).- Bolivia igualó en lo que va de 2026 los 81 feminicidios registrados durante todo 2025, tras la confirmación de dos nuevos casos en las últimas horas, según datos de la Fiscalía.

Uno de los últimos casos se investiga en el departamento oriental de Santa Cruz, donde fue hallado el cuerpo de una mujer de 38 años que había sido vista por última vez el pasado 14 de noviembre.

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La hermana de la víctima presentó una denuncia por su desaparición el 21 de noviembre y la Fiscalía confirmó la detención de dos personas señaladas como posibles cómplices de la pareja de la víctima, quien es el presunto autor del feminicidio.

Según la información preliminar, el hombre habría asfixiado a la mujer tras una discusión y ocultado su cuerpo en una comunidad rural del municipio de Montero.

La fiscal departamental de Santa Cruz, Rose María Barrientos, sostuvo que el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) "están extremando acciones para dar con el presunto autor del feminicidio".

El otro caso se investiga en el departamento central de Cochabamba, donde una mujer de 38 años murió tras ser atacada con un arma blanca por su expareja, un hombre de 45 años.

El Ministerio Público informó que La Paz concentra 26 feminicidios, Cochabamba 18 y Santa Cruz 13, los tres departamentos más poblados de Bolivia y que conforman el denominado eje central.

Entre enero y septiembre, la Fiscalía General registró 32.444 casos por delitos contemplados en la Ley 348, denominada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2013.

Esta norma establece una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto para el delito de feminicidio, la sanción máxima prevista en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas denuncian desde hace años que la aplicación de esta ley enfrenta obstáculos, entre ellos la falta de presupuesto y de personal especializado para atender a las víctimas. También alertan sobre una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan la derogación de la norma.

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El pasado miércoles, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, centenares de mujeres marcharon en distintas regiones de Bolivia para exigir a las autoridades "garantías" para "preservar su vida". EFE