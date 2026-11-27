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A 24 horas de sentarse en el plató de '¡De Viernes!' para dar su versión de su ruptura con Quique Sánchez Flores tras las informaciones que apuntaban a que la razón fundamental serían los excesivos celos de Blanca Romero que habrían vuelto la situación insostenible, la modelo ha protagonizado el exclusivo evento con el que Redken ha celebrado el origen y el ADN de la firma de cuidado capilar en el madrileño Teatro Eslava con la presencia de numerosos rostros conocidos como Alice Campello, Rosanna Zanetti, Chanel Terrero, Andrea Duro, o Nona Sobo.

Una fiesta ambientada en el icónico Studio 54 en el que la modelo, espectacular con un vestido dorado de lentejuelas, se ha sincerado sobre cómo se encuentra tras el fin de su noviazgo con el sobrino de Lola Flores después de un año juntos, y ha revelado, sin entrar en detalles, los motivos por los que ahora -tras años intentando que su vida privada estuviese alejada del foco mediático- ha decidido dar un paso al frente y hablar largo y tendido sobre su intimidad en televisión.

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"Estoy muy bien, muy bien. Muy feliz, tranquila. Más empoderada que nunca. Sí, con las cosas muy claras y con mucha gana de todo, de verdad. Que llegar a los 50 con tanta gana de vivir y con las mismas ilusiones y ganas de seguir soñando, yo creo que es guay" ha confesado a corazón abierto.

Como ha defendido en lo que parece toda una declaración de intenciones y una advertencia a Quique, "las mujeres tenemos que hablar también y decir nuestra historia. Siempre hay que contar y hay que decir y hay que defenderse y basta de estar callados y ser sumisos. Las señoras se defienden".

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Y es que como reconoce, en el pasado -tras su ruptura con Cayetano Rivera- cree que pecó de ser demasiado discreta: "En mi otra separación se me trató bastante heavy, fue bastante bullying". "Es como que no tiene por qué haber un malo y un bueno. Una pareja se separa y se separa. No hay que ponerle a él, él es el bueno y a ella la mala, ni a ella la mala o él bueno, ella la buena y él el malo. Somos los dos iguales" ha sentenciado, afirmando tajante que "un amor que se acaba y se acabó. Y no hay ningún malo aquí. Se separa la gente y punto".

Sin aclarar si en este caso también habla de Quique, Blanca se ha reafirmado en que en las separaciones "no hay malo ninguno. Cada uno tiene sus cosas, pero no hay malo nadie. Ya está". "No puedo hablar, mañana os hablo, mañana lo aclaro. Pero es verdad, es injusto que a la mujer se la trate así todavía" ha respondido cuando la prensa le ha comentado que en este caso se la ha puesto a ella como la celosa, siendo la que ha protagonizado la mayoría de titulares sobre su ruptura en lugar del entrenador de fútbol.

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Respecto a si tiene ganas ya de volver a enamorarse estando lo suyo con el primo de Rosario Flores tan reciente, la actriz ha confesado que "por ahora no aterricé. Déjame aterrizar, seguro que sí. Sí, el amor es maravilloso. Porque yo creo que cuando te enamoras, justo como es cuando te tomas la copita en el justo y no te pasas, y sabes llevar el control, te arreglas más, te sientes más guapa, te apetece cuidarte más. Es como que para estar guapa para ti, por supuesto, pero compartir siempre es bonito. Entonces bueno, a esta edad que te estás más presumida".

¿Su hija Lucía Rivera qué le ha dicho sobre Quique? Como ha revelado entre risas, "no lo puedo decir, pero vamos, para Lucía todos son poco para mí, claro soy su mami".

Por último, Blanca ha asegurado que el técnico no tiene que estar "preocupado" por lo que pueda contar, aunque de lo más divertida ha dejado en el aire qué contará: "Bueno, a ver cómo me levanto mañana"