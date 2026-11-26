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Monterrey (México), 25 nov (EFE).- Los Rayados de Monterrey, que jugaron 79 minutos con un hombre menos, empataron este miércoles en casa sin goles con América y mantuvieron abierta la serie por un cupo en las semifinales del Torneo Apertura mexicano hasta el próximo sábado.

El guardameta de Monterrey Luis Cárdenas salvó por lo menos cuatro veces a su equipo y mantuvo su meta en cero.

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El partido de vuelta se jugará este sábado en el en el Estadio Azteca, casa de las Águilas.

Monterrey, que necesitaba ganar en su estadio para facilitar el trámite de su clasificación ante un rival que pinta como favorito de todos, quedó en desventaja en el minuto 11 por la roja directa de Ricardo Chávez.

El empate obliga a Monterrey a ganar el sábado para poder clasificarse a las semifinales. América solo necesita empatar la serie para avanzar.

El próximo sábado Atlas recibirá a Toluca, obligado a ganar por dos goles o más. En caso de terminar empatada la serie, Atlas se clasificará a la fase de los cuatro mejores por haber terminado mejor en la fase regular.

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Pachuca recibirá este jueves a Guadalajara y León del plantará cara al campeón Cruz Azul. EFE

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