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Lima, 25 nov (EFE).- La empresa APM Terminals informó este miércoles "con profunda preocupación" que la presencia de embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal está afectando la plena operatividad de los muelles 5D y 5E del Terminal Norte del puerto del Callao, el más importante de Perú.

La operadora alertó en un comunicado sobre "la necesidad urgente de garantizar la plena operatividad" de los muelles y advirtió que las embarcaciones en las zonas de maniobra están "afectando las operaciones regulares, sectores productivos y la confiabilidad del principal puerto del país".

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APM indicó que esta situación "se viene desarrollando en la rada del Callao", la provincia portuaria anexa a Lima, por lo que solicitó "una solución inmediata que permita garantizar la operación segura, continua y predecible" de los muelles.

Aseguró que el último martes un buque portacontenedores de línea regular que debía operar en el muelle 5D "tuvo que interrumpir su maniobra de ingreso y regresar a fondeo" por la presencia de embarcaciones pesqueras en la zona de maniobra.

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"Este incidente se añade a la situación que desde hace tiempo condiciona la utilización del muelle 5E, infraestructura especialmente importante para la atención de cargas vinculadas a sectores productivos estratégicos del país", añadió.

La empresa sostuvo que existe una "problemática histórica" asociada a unas 410 embarcaciones de pesca artesanal censadas que permanecen en el muelle 5E, pero también "la necesidad actual e inmediata de garantizar la seguridad y operatividad de la rada".

Por ese motivo, consideró que la problemática de la pesca artesanal "requiere una solución específica por parte de las autoridades competentes", ya que "su complejidad no debe impedir la adopción inmediata de medidas que permitan recuperar actualmente la normal operación" de los muelles.

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Consideró, en ese sentido, que es "necesario que se tomen medidas para impedir nuevos fondeos no autorizados, retirar de la rada las embarcaciones que no estén autorizadas a permanecer en ella y mantener un control permanente" para garantizar que las áreas de acceso y maniobra permanezcan libres.

"El Callao necesita recuperar condiciones normales y permanentes de operación. La problemática histórica de la pesca artesanal requerirá su propia solución; garantizar hoy la plena operatividad y seguridad de 5D y 5E no puede esperar", concluyó. EFE