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Guayaquil (Ecuador), 25 nov (EFE).- La misión permanente de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó este miércoles unas declaraciones realizadas por el ex secretario general Luis Almagro, quien dijo que los derechos políticos "se han visto afectados" en el país andino en el marco de las elecciones locales del domingo.

"Resulta inadmisible que formule declaraciones susceptibles de constituir una injerencia indebida en el proceso electoral de un Estado miembro", señaló la misión en un comunicado publicado en X y compartido también por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Kury.

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Más temprano, Almagro dijo también en X que la situación de ejercicio de los derechos políticos en Ecuador "se agravó", con un "recrudecimiento de la judicialización de opositores políticos, de inhabilitación de candidatos, de forzar renuncias de candidatos, de fabricación de expedientes para impedir la participación política".

Además, habló de "violencia y amenazas" y de la inhabilitación de partidos y movimientos políticos, "factores que seriamente afectan el pluralismo de la contienda electoral".

El ex secretario general de la OEA hizo ese pronunciamiento tras compartir un comunicado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en agosto, en el que llamaba al Estado ecuatoriano a garantizar que el proceso para las elecciones locales de este domingo "se desarrolle en condiciones de participación política plural e igualitaria".

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La CIDH se refirió entonces, entre otros puntos, a la suspensión de organizaciones políticas como la Revolución Ciudadana (RC), la principal fuerza de oposición en Ecuador liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), por pedido de la Fiscalía, lo que le impidió participar en estos comicios y obligó a sus candidatos a inscribirse con otros partidos.

De acuerdo a Almagro, a lo largo del proceso electoral "se ha instalado un esquema de miedo y autocensura que es totalmente contrario a la letra y al espíritu de la Carta Democrática Interamericana".

Sin embargo, Correa le dijo a Almagro que los derechos políticos en Ecuador se habían empezado a "pulverizar" desde que él estuvo al frente de la OEA.

"Hoy enfrentamos una dictadura, fruto también de tus acciones y omisiones. Quédate con tu tardía e hipócrita solidaridad. Sabremos vencer sin lacayos como tú", escribió el expresidente.

La misión de Ecuador en la OEA aseguró que esas declaraciones, realizadas a pocos días de los comicios locales, ponían de manifiesto "una clara intencionalidad política, incompatible con el espíritu de respeto a la soberanía y a la institucionalidad democrática que inspira la Carta Democrática Interamericana".

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Además, le recordó que el país andino había solicitado formalmente la participación de la Unión Europea, de la ONU y de una misión de observación de la OEA como "expresión de su firme compromiso con la transparencia y la integridad del proceso electoral".

Más de 13 millones de ecuatorianos están habilitados para participar en las elecciones locales de este domingo, en las que se escogerá a 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 222 alcaldes, 909 concejales urbanos y 457 concejales rurales con sus respectivos suplentes, entre otras autoridades. EFE

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