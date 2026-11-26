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Ciudad de México, 25 nov (EFE).- ‘En el camino’ fue la película ganadora de la edición 2026 de los premios Rolling Stone en Español celebrados este miércoles en Ciudad de México, así como ‘Las muertas’, dirigida por el mexicano Luis Estrada, que ganó en la categoría de Mejor serie del año.

El largometraje dirigido por David Pablos compitió con otras once producciones, entre las que destacan las españolas ‘La bola negra’, de Javier Calvo y Javier Ambrossi; ‘Amarga navidad’, de Pedro Almodóvar; ‘Los domingos’ (2025), de Alauda Ruíz de Azua, y ‘Ceniza en la boca’, de Diego Luna.

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En una noche en la que México arrasó con las más importantes categorías de cine y series, el mexicano Fernando Eimbcke alzó el galardón a Mejor director por su película ‘Moscas’, la historia de un niño (Bastian Escobar) que enfrenta el duelo de la enfermedad terminal de su madre.

El actor Alfonso Herrera recogió el premio de Estrada, quien se ausentó por enfermedad, por la miniserie ‘Las muertas’ y subió de nuevo al escenario para recibir el galardón a Mejor actuación por la película ‘La captura’, del cineasta Chava Cartas.

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“Celebro que podamos estar todos juntos. Crear historias en la región está siendo complejo y esta ocasión hace que nos veamos a los ojos y nos podamos decir que sí se puede”, reconoció Herrera.

En el apartado de series, los mexicanos Fernando Bonilla (‘La oficina’) e Irene Azuela (‘Como agua para chocolate’) fueron reconocidos en la categoría de Mejor actuación del año.

‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’ (2025), de María José Cuevas, se alzó con la Mejor serie documental, mientras que la Mejor película documental fue para ‘Nuestra tierra’ de la aclamada directora argentina Lucrecia Martel.

La serie de ‘Nadie nos va a extrañar’ se llevó ambas categorías de Talento Revelación del Año, con el trabajo de la actriz mexicana Camila Calonico y el ecuatoriano Edu Maruri.

El cantautor mexicano Chetes recibió el premio a Mejor banda sonora por su aportación musical en la cinta ‘Sobriedad me estás matando’, y el galardón de Mejor canción original fue para Julieta Venegas por el tema ‘Sentimiento raro’ también de la serie ‘Nadie nos va a extrañar’.

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La gala de premiación fue inaugurada por la voz del integrante de Café Tacvba, Emmanuel ‘Meme’ del Real, nominado en estos premios y en los que interpretó temas como ‘Aviéntame’, incluida en la banda sonora de ‘Amores Perros’ (2000), la película debut de Alejandro González Iñárritu.

Previo a la entrega, se celebró una alfombra roja en la que resaltó la participación del talento latinoamericano, como la del actor colombiano Ubeimar Ríos, nominado por su trabajo en ‘Un poeta’ (2025), quien ya prepara su interpretación en un segundo proyecto.

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“He renunciado al magisterio (…) Me presenté a un casting, el cual gané para una película, y el próximo año estaremos con ella, con ‘El antipapa’. Estamos muy ilusionados con eso también”, reveló Ríos a EFE en la antesala de los galardones fundados hace cuatro años.

Los premios Rolling Stone en Español entregarán un total de 24 galardones. Esta noche se concedieron diez distinciones dedicadas al cine y las series, mientras que el jueves celebrarán su apartado musical, en el que reconocerán a diversos representantes de la industria en 14 categorías.

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