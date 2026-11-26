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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha pronosticado este jueves que los líderes europeos están todavía a "años luz" de llegar a una postura común para el próximo presupuesto de la Unión Europea, y ha avisado de que aunque haya "un impulso común" para cerrarlo antes de finales de año, ella no va a dejar que "este expediente lo decida el calendario".

"Estamos a años luz de una solución a este problema. Y lo digo también para aclarar lo de los plazos, porque ya he sido clara en el pasado. Sabemos que hay un impulso común para cerrarlo antes de finales de diciembre, pero no dejo que este expediente lo decida el calendario", ha afirmado en declaraciones a los medios tras el inicio del Consejo Europeo, que reúne este jueves en Bruselas a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, pero al que no ha acudido Pedro Sánchez, que ha delegado el voto en el francés Emmanuel Macron.

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Meloni ha explicado que aunque su país tiene sus propias condiciones para el también denominado Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés), no tiene una línea roja "de carácter temporal". "Cuando el acuerdo sea uno que considere válido y justo para Italia, entonces firmaré", ha anticipado.

Sobre la propuesta para el presupuesto comunitaria presentada el pasado sábado por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, la 'premier' italiana ha recordado que su país tiene "un saldo neto negativo en el presupuesto, que además ha aumentado" con esta última proposición.

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"Italia llega aquí con un déficit, y llega aquí con un no. Quiero ser clara. No estamos dispuestos a poner nuestra firma en un presupuesto con el que tendríamos que dar más para recibir menos. Así de sencillo", ha sentenciado.

En esta cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno europeos examinarán por primera vez la última propuesta de acuerdo para el presupuesto para el ejercicio 2028-2034, que el pasado sábado distribuyó a las capitales el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

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El documento plantea un recorte adicional de algo más del 10% sobe la propuesta de presupuesto inicial de la Comisión Europea, lo que rebaja el volumen total de las cuentas a 1,58 billones de euros frente a los 1,76 billones planteados de salida por Bruselas.

La propuesta --que concentra buena parte del ajuste en competitividad, seguridad y defensa y mantiene prácticamente sin cambios la Política Agraria Común (PAC) y los fondos de cohesión-- ha sido rechazada tanto por los 'frugales' como Países Bajos como por los que defienden el gasto en las políticas tradicionales, como España e Italia.

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