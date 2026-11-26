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Bruselas, 26 nov (EFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) llegaron este jueves a una cumbre extraordinaria divididos sobre si la futura ayuda a Ucrania debe ir ligada al presupuesto europeo, una vinculación impulsada por Alemania y respaldada por varios socios a la que se oponen países como la República Checa, Eslovaquia y Hungría.

La Comisión Europea propuso el 18 de noviembre un nuevo préstamo de 45.000 millones para 2027, con 25.000 millones para fines militares y 20.000 millones para apoyo presupuestario, que se financiará mediante la emisión de deuda en los mercados de capitales y estaría garantizado por el margen presupuestario de la UE.

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A su llegada a la reunión, el canciller alemán, Friedrich Merz, reiteró que "existe una conexión entre nuestro apoyo a Ucrania y el presupuesto europeo", una tarea que, según dijo, deben asumir todos los países y no solo un grupo de ellos.

Merz ya había advertido de que no dará su visto bueno a los presupuestos sin un compromiso de los Veintisiete, sin excepciones, para cubrir la brecha de financiación de Ucrania.

El canciller alemán recordó además que Hungría, Eslovaquia y la República Checa ya quedaron exentas del préstamo anterior de 90.000 millones para Ucrania, pero advirtió de que para este año no ve "ninguna posibilidad de repetirlo".

Merz admitió que la búsqueda de la solución se desarollará en conversaciones bilaterales y que posiblemente no se decida hasta diciembre, aunque dijo esperar "que lleguemos a un consenso aquí".

Frente a esa exigencia, el primer ministro de República Checa, Andrej Babiš, rechazó hoy vincular ambas cosas, defendiendo que la ayuda a Ucrania se negocie por separado, con la paz como prioridad y un plan Marshall para el país una vez se siente a la mesa de negociación.

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Bulgaria optó por una vía intermedia, con el primer ministro, Rumen Radev, anunciando que Sofía participará solo en la parte no militar: "Ni dinero de Bulgaria para armas ni dinero para la guerra en Ucrania".

El primer ministro búlgaro explicó que Bulgaria quiere concentrar su ayuda en las zonas de Ucrania con población búlgara, donde vive una diáspora histórica de 300.000 personas.

En el extremo opuesto, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, defendió que "ningún país de la UE puede quedar al margen" y dijo apoyar "absolutamente" la propuesta del canciller alemán.

El presidente lituano, Gitanas Nausėda, se sumó a esa postura y reclamó que todos los países muestren solidaridad con Kiev, "no 23 ó 24 países".

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, sostuvo además que "Europa y Ucrania están vinculadas porque Ucrania lucha por nosotros" y que "nosotros solo contamos euros (mientras que) ellos derraman sangre". EFE