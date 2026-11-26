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El canciller alemán, Friedrich Merz, ha insistido este jueves a su llegada a la cumbre de líderes europeos en Bruselas en reclamar más recortes para el próximo presupuesto de la Unión a partir de 2027 y en condicionar su apoyo a un eventual acuerdo a que incluya una solución para cubrir las necesidades financieras de Ucrania de la que participen todos los países, sin excepciones.

"Las propuestas que tenemos sobre la mesa no constituyen una base para alcanzar un acuerdo, el volumen sigue siendo demasiado elevado", ha declarado Merz en declaraciones a la prensa, para después advertir que son los Estados miembro quienes deben financiar el Marco Financiero Plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) y que Europa "necesita unas finanzas sólidas" y no "incurrir en nueva deuda".

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En esta cumbre --a la que no acude el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha delegado su voto en el presidente de Francia, Emmanuel Macron--, los jefes de Estado y de Gobierno europeos examinarán por primera vez la última propuesta de acuerdo para el presupuesto para el ejercicio 2028-2034, que el pasado sábado distribuyó a las capitales el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

El documento plantea un recorte adicional de algo más del 10% sobre la propuesta de presupuesto inicial de la Comisión Europea, lo que rebaja el volumen total de las cuentas a 1,58 billones de euros frente a los 1,76 billones planteados de salida por Bruselas.

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La propuesta --que concentra buena parte del ajuste en competitividad, seguridad y defensa y mantiene prácticamente sin cambios la Política Agraria Común (PAC) y los fondos de cohesión-- ha sido rechazada tanto por los 'frugales' como Países Bajos como por los que defienden el gasto en las políticas tradicionales, como España e Italia.

En este contexto, Merz ha apelado a centrar el gasto en nuevas prioridades como la capacidad de defensa de la Unión, al tiempo que ha avisado de que ese compromiso no sólo es válido para Europa, "sino también para Ucrania", en referencia a su propuesta de vincular un acuerdo sobre el presupuesto a que todos los socios --incluidos los reticentes Hungría, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria-- participen en la solución para cubrir las necesidades financieras de Kiev en 2027.

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Así, el canciller alemán ha defendido la necesidad de que el bloque garantice un "apoyo suficiente" para financiar el gasto militar y administrativo de Ucrania "en los próximos años", desde ayudar al país a superar el "difícil invierno" que afronta como pensar en retos más a largo plazo, como la reconstrucción tras la guerra rusa. "Es una tarea que debemos afrontar conjuntamente en el seno de la Unión Europea", ha argumentado.

En todo caso, Merz ha avisado de que la cita de este jueves es el inicio de las negociaciones entre líderes y que, si bien hay "disposición para llegar a compromisos", las conversaciones están aún en una fase inicial y ha apuntado diciembre como plazo para el acuerdo. El debate permitirá identificar si hay visiones "muy divergentes" con respecto a cómo debe afrontar Europa su próximo presupuesto, ha considerado.

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"Para mí, existe una relación entre nuestro apoyo a Ucrania y el presupuesto europeo", ha insistido el mandatario alemán, para después señalar que el acuerdo del año anterior que permitió acordar un préstamo a Kiev eximiendo a tres países, en este caso no ve "posible" repetir este escenario.

Aunque ha admitido que es posible que la decisión no se tome hasta diciembre, confía en que conseguirán "llegar a un consenso", al tiempo que ha asegurado haber constatado un "amplio respaldo" a la idea de vincular esos dos aspectos.

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