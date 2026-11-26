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Lisboa, 26 nov (EFE).- La huelga de maquinistas de la operadora estatal Comboios de Portugal (CP) obligó a cancelar 93 trenes este jueves hasta las 08.00 hora local (misma hora GMT), el 37,7 % de los previstos, en una jornada en la que también comenzó un paro del personal de asistencia en tierra del grupo SATA que puede provocar retrasos en los vuelos de las Azores.

La protesta ferroviaria, que arrancó el lunes y se prolongará hasta la medianoche del viernes, es parcial desde hoy, tras dos días de paro total con servicios mínimos de pasajeros.

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El balance de CP recoge 38 cancelaciones entre los 63 trenes regionales previstos y la suspensión de los 14 servicios de largo recorrido programados hasta las 07.00.

En las redes urbanas, la compañía suprimió 16 de los 111 trenes previstos en Lisboa, 22 de 52 en Oporto y tres de siete en Coímbra.

El Sindicato Nacional de Maquinistas (SMAQ) reclama recuperar el poder adquisitivo, mejorar las condiciones de trabajo y la progresión profesional y preservar los tiempos de preparación de los trenes para garantizar la seguridad ferroviaria.

Paro de cuatro días en el grupo SATA

En las Azores, archipiélago portugués en el Atlántico, los sindicatos SINTAC y SITAVA convocaron una huelga del personal de asistencia en tierra hasta las 23.59 del domingo.

El grupo SATA activó su plan de contingencia ante posibles retrasos y cambios en las operaciones de SATA Air Açores, que enlaza las islas, y de Azores Airlines, que conecta el archipiélago con destinos del exterior.

Los sindicatos cuestionan la privatización de los servicios de asistencia en tierra. Sostienen que dejar esa actividad en manos de un operador privado haría depender de él a la aerolínea regional, que presta un servicio público de conexión entre las islas. EFE

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