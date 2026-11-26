Guardar

Diego Nicolás Alonso

Nairobi, 26 nov (EFE).- Hace décadas transportaba pasajeros por las carreteras de Kenia y hoy, sin motor ni destino al que llegar, un viejo autobús británico de dos pisos descansa en un jardín de Nairobi, donde sus asientos han dejado paso a camas para quienes buscan pasar la noche en un alojamiento fuera de lo común.

PUBLICIDAD

Con sus característicos colores verde y blanco, el antiguo bus se halla bajo un enorme árbol en el barrio de Karen, convertido en un peculiar alojamiento turístico gracias a Karen Fraser, una mujer de 38 años, nacida en Kenia y de ascendencia irlandesa, que hace una década vio una oportunidad donde los demás solo encontraban chatarra.

"Estaba viviendo en Irlanda cuando me enteré de la existencia del autobús, así que envié a mi padre a hacerle fotografías y, cuando me las mandó, me dijo que aquello era basura, pero yo lo miré y pensé: 'Dios mío, es increíble, es perfecto'", recuerda Fraser en una entrevista con EFE.

PUBLICIDAD

Por aquel entonces buscaba poner en marcha un alojamiento turístico diferente y su afición por transformar espacios pequeños y darles usos inesperados la llevó a imaginar una vivienda en el interior de aquel vehículo abandonado.

El autobús se fabricó en Reino Unido y llegó a Kenia en los años cincuenta, antes de que el país se independizara del dominio colonial británico en 1963, aunque sus primeros años de servicio son un misterio.

"Cuando lo conseguimos, todavía tenía escrito Likoni en la parte delantera, así que supongo que circulaba por algún lugar de Mombasa (ciudad costera suroriental), pero hay muy pocas pistas", explica Fraser.

También conservaba restos de un antiguo anuncio de coñac en un lateral, cuya huella inspiró el nombre con el que se conoce el alojamiento: The Brandy Bus.

Lo que sí sabe es que el vehículo acabó en una propiedad donde vivía el abuelo de una amiga suya.

Tras su fallecimiento, los familiares querían despejar el terreno para alquilar la vivienda y ofrecieron a Fraser llevarse aquel enorme autobús, que era todo un estorbo.

"No tenía motor, pero el volante todavía funcionaba, así que solo tuvimos que hinchar una rueda, engancharlo a un camión de remolque y dirigirlo hasta aquí", relata.

Cuando llegó a su nuevo hogar, el autobús tenía ventanas rotas, el interior completamente vacío y la carrocería oxidada, por lo que convertirlo en un espacio habitable exigía bastante más que una mano de pintura.

Fraser invirtió inicialmente algo más de 6.000 euros y unos cuatro meses de trabajo, en los que contó con la ayuda "imprescindible" de su padre, ingeniero de profesión.

"Yo sé hacer que las cosas queden bonitas, pero no soy buena con la electricidad ni la fontanería, así que nunca lo habría conseguido sin él", reconoce.

Una década después, las dos plantas del autobús albergan dormitorios, una cocina equipada, un salón y un baño, mientras que en el exterior un jardín con tumbonas, plantas y una mesa bajo una sombrilla sustituye al bullicio de las carreteras.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Fraser quiso conservar tantos elementos originales como fuera posible, desde el volante, la palanca de cambios y el asiento del conductor hasta las escaleras que comunican ambos pisos, algunas ventanas, los conductos de ventilación y las antiguas barras donde se sujetaban los viajeros.

"Quería que siguiera conservando su esencia, que no dejara de parecer un autobús antiguo aunque lo convirtiéramos en una casa", explica.

El alojamiento ha pasado de recibir principalmente turistas extranjeros a convertirse en un refugio popular entre los propios kenianos.

"Ahora vienen muchas familias con niños, parejas que buscan un lugar romántico o amigos que quieren celebrar un cumpleaños", cuenta Fraser, que calcula una ocupación media anual cercana al 70 %.

La historia guarda una última coincidencia, aunque su protagonista insiste en que no tiene nada de casual: Karen se llama Karen porque sus padres se conocieron y enamoraron en ese barrio de Nairobi, cuyo nombre está vinculado a la famosa escritora danesa Karen Blixen, autora del libro 'Memorias de África' (1937).

PUBLICIDAD

"Mis padres pensaron que sería bonito ponerme el nombre del lugar donde se habían enamorado", explica Fraser.

De hecho, The Brandy Bus se encuentra cerca del Museo Karen Blixen, que es la antigua residencia de la autora danesa en Nairobi.

El autobús también terminó cambiando la vida de su dueña, pues los ingresos del alojamiento le permitieron abandonar trabajos de oficina, formarse como guía de safaris en Sudáfrica y dedicarse a gestionar otros hospedajes turísticos en Kenia.

Y aunque ya no circula por las carreteras kenianas, Fraser imagina que, si pudiera hablar, The Brandy Bus tendría mucho que contar sobre la transformación del país, desde los tiempos del dominio británico hasta la actualidad. EFE

(foto) (vídeo)