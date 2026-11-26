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Bangkok, 26 nov (EFE).- Una fuerte explosión registrada este jueves en una refinería del distrito Phra Khanong de Bangkok, donde también se produjo un incendio, dejó cuatro heridos, según informaron las autoridades, mientras bomberos y rescatistas trabajan en el lugar del siniestro, cuyas causas se están investigando.

La explosión y el fuego se desataron sobre las 15:10 hora local (8:10 GMT) en una refinería de la empresa Bangchak situada en el este de la capital tailandesa, según información difundida por el Gobierno de Tailandia y la Administración Metropolitana de Bangkok (BMA, por sus siglas en inglés).

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El Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres de Tailandia afirmó en un comunicado que, en una evaluación preliminar del escenario de los hechos, "se han localizado cuatro personas heridas" y que el fuego quedó bajo control sobre las 15:35 hora local (8:35 GMT).

"Se ruega a los ciudadanos que se encuentren en las inmediaciones que abandonen la zona de inmediato por motivos de seguridad", advirtieron por su parte las autoridades del distrito colindante, Bang Na, que también instó a descongestionar las vías de acceso al lugar de los hechos, utilizadas en las últimas horas por vehículos de emergencia y camiones de bomberos.

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El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, aseguró ante periodistas que por ahora no es necesario un plan de evacuación, pero sí llamó a contener cualquier posibilidad de contaminación asociada al incidente.

Warot, un tailandés de 35 años que se encontraba trabajando a dos manzanas de la refinería siniestrada, dijo a EFE: "Notamos la explosión y pensamos que era un terremoto, hasta que nos dimos cuenta, al mirar por la ventana, de que la gente de otros edificios estaba mirando en nuestra dirección".

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"Salimos del edificio para comprobar qué había ocurrido y vimos que los vecinos se habían congregado en la calle y que había una gran nube. El olor era muy fuerte, pero llegó un poco después, no inmediatamente (...). También había mucho tráfico. De camino a casa vimos ambulancias y gente que corría a los colegios para recoger a sus hijos", añadió.

Por su parte, la empresa afectada indicó que investiga las causas de lo ocurrido, ha "suspendido todas las unidades de producción (apagado) y ha logrado controlar (la situación)".

"Si hay algún progreso, la empresa lo comunicará más adelante", aseveró a través de Facebook Bangchak, uno de los mayores conglomerados energéticos de Tailandia.

Phra Khanong es un distrito de carácter residencial y comercial situado en el este de Bangkok, atravesado por la concurrida avenida de Sukhumvit y conectado con la principal línea de tren elevado de la urbe. EFE

(foto)(vídeo)