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Tokio, 26 nov (EFE).- Los partidos de la oposición en la Cámara Alta de Japón presentaron este jueves una moción de censura contra el ministro de Educación, Yoshihiro Seki, después de que se negara a dimitir tras las acusaciones relacionadas con la recaudación de fondos del partido.

Las formaciones que presentaron la moción de censura en el Senado, cuya votación tendrá lugar el viernes, argumentaron que Seki ha socavado la credibilidad del Gobierno y la neutralidad de la administración, al no haber cumplido con la rendición de cuentas necesaria, según recoge la cadena de televisión NHK.

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Tras ello, el titular de la cartera ministerial dijo en declaraciones a la prensa que está al tanto de la moción de censura, pero que su intención es seguir ofreciendo explicaciones "sinceras y exhaustivas".

El ministro fue acusado de invitar a altos funcionarios del Gobierno a eventos de recaudación de fondos, en los que cobró una entrada de 90.000 yenes (560 dólares) a cada participante, y de realizar falsos testimonios ante el Parlamento, puesto que en un principio reconoció que solo había organizado dos eventos de este tipo y más tarde reveló otros tres casos similares.

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Estos eventos tuvieron lugar en junio de 2024, tan solo dos meses después de que el oficialista Partido Liberal Democrático (PLD) le amonestara formalmente por no declarar 8,36 millones de yenes (52.000 dólares, al cambio actual) en fondos, en el marco de un escándalo de financiación irregular que involucró a varios políticos en el seno de la formación gobernante.

Seki fue nombrado como ministro en la reestructuración del Gabinete que la primera ministra, Sanae Takaichi, llevó a cabo hace apenas dos meses, en septiembre, en la que mantuvo a los miembros clave en un intento por dar impulso a sus políticas de expansión fiscal.

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Ya el mes pasado, tras aquella renovación del Ejecutivo, el ministro de Agricultura, Kazuo Yana, anunció su dimisión, en la primera renuncia de un miembro del Gobierno por un escándalo desde que Takaichi llegó al poder en octubre de 2025, tras haber enfrentado acusaciones de violar la ley electoral.

Yana habría ofrecido autobuses gratuitos a sus simpatizantes durante las elecciones generales de febrero de este año, pagado a miembros de su equipo para hacer llamadas a ciudadanos pidiendo su voto en los comicios de octubre de hace dos años, y dado a entender que había reducido sus fondos a los municipios cuyos alcaldes no le habían apoyado en las elecciones generales. EFE

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